Mikor kell egység és mikor kell szabadság? – Orbán Balázs az országos választmányi ülésen

A Fidesz-KDNP országos választmányi ülésén Orbán Balázs a Miniszterelnök politikai igazgtója azt mondta, van olyan szituáció, amikor egyszerre kell cselekedni. Kell a szabadság, hogy mindenki foglalkozhasson a maga dolgával. Amikor pedig beüt a baj, nem lehet előre tudni, milyen lesz az a kihívás. Minél több mindenhez ért egy közösség, annál nagyobb az esélye lesz valaki, aki épp azt a bajt tudja elhárítani.

Orbán Balázs: "Fő dolgokban egység, mellékesekben szabadság, mindenekben szeretet"

A kormánypártok Kerethirdetés néven országos választmányi ülést tartottak és bemutatták a 2026. évi országgyűlési képviselő-választás fideszes országos listáját. Az eseményen Orbán Balázs is felszólalt. Beszédében egy névrokonára, az író Orbán Balázsra utalt.

Sok érdeme mellett fiatalon ő is szabadon élte az életét; szeretett utazni, járta a világot. Így jutott el a Szentföldig. Azt tette, amiről úgy gondolta, hogy a saját maga épülését szolgálja. Tehette ezt azért, mert a reformkor sűrűjében meg volt győződve arról, hogy azzal tesz a legtöbbet a hazájáért, ha saját magát fejleszti. Épp idegen országban volt, amikor az 1848-as forradalom kitört. Hónapokkal később indult, embereket is toborzott maga köré. Hazaérni csak a világosi fegyverletételre sikerült. Lekésett a történelmi pillanatról, aztán bú és bánat következett.

– magyarázta Orbán Balázs, felhívva a figyelmet arra, hogy ezt nem hagyhatjuk a mi életünkben is megismétlődni.

Nehogy mi is így járjunk. Nem volt még alkalma megtapasztalni történelmi helyzeteket. A szabadság töltötte ki a napjainkat. Vajon észrevennénk-e időben, amikor jön az egység ideje? hogy csak akkor érünk haza, amikor már nincs mit tenni?

– folytatta Orbán Balázs.

A mostani történelmi helyzetről úgy beszélt, hogy Európát neki akarják vetni Oroszországnak. Egy olyan háborús konfliktus van kilátásban, ami már kétszer felégette Európát. A legutóbbi kísérlet évtizedekre függő helyzetbe hozta Magyarországot.

Orbán Balázs ezután összefoglalta a brüsszeli terv legfontosabb pontjait;

Be akarják tolni Ukrajnát az európai Unióba. Ukrajna túl veszélyes, túl nagy, túlzottan lepusztított, túl korrupt, túl függő helyzetben van ahhoz, hogy az EU tagja legyen

A magyarok pénzén akarnak ukrán jólétet építeni. Csak a működésre, hadseregre akarnak több száz milliárd dollárt elkérni az ukránok. Brüsszel rá is fizetne; másfélszeresére növelnék a tagállami befizetéseket, megszorító csomagot erőltetnek mindenhol. Amíg nemzeti kormány van, ebből nem lesz semmi

A globális multik vissza akarják szerezni előjogaikat Magyarországon. Le akarják verni azt a rendszert, hogy az extra profitot megadóztatjuk, a magyar emberekre költjük.

Ezt mind meg tudjuk akadályozni. Április után már késő lesz Ezért történelmiek a mostani idők. Ha rosszul döntünk, többé nem lehet visszacsinálni. Odalesz a magyarok jövője. A mi politikai közösségünk az egyetlen ami meg tudja akadályozni, hogy a Brüsszel-Kijev tengely kifossza Magyarországot. A mi politikai közösségünk az, ami nem engedi Ukrajna uniós tagságát, hogy a magyarok pénzét elvigyük Ukrajnába.

