Mikor kell egység és mikor kell szabadság? – Orbán Balázs az országos választmányi ülésen
A kormánypárt listája tapasztalt politikusok és új indulók neveit egyaránt tartalmazza. Orbán Balázs a Fidesz-KDNP országos választmányi ülésén arról beszélt, hogy egyszerre kell cselekedni a siker eléréséhez.
A Fidesz-KDNP országos választmányi ülésén Orbán Balázs a Miniszterelnök politikai igazgtója azt mondta, van olyan szituáció, amikor egyszerre kell cselekedni. Kell a szabadság, hogy mindenki foglalkozhasson a maga dolgával. Amikor pedig beüt a baj, nem lehet előre tudni, milyen lesz az a kihívás. Minél több mindenhez ért egy közösség, annál nagyobb az esélye lesz valaki, aki épp azt a bajt tudja elhárítani.
Orbán Balázs: "Fő dolgokban egység, mellékesekben szabadság, mindenekben szeretet"
A kormánypártok Kerethirdetés néven országos választmányi ülést tartottak és bemutatták a 2026. évi országgyűlési képviselő-választás fideszes országos listáját. Az eseményen Orbán Balázs is felszólalt. Beszédében egy névrokonára, az író Orbán Balázsra utalt.
Sok érdeme mellett fiatalon ő is szabadon élte az életét; szeretett utazni, járta a világot. Így jutott el a Szentföldig. Azt tette, amiről úgy gondolta, hogy a saját maga épülését szolgálja. Tehette ezt azért, mert a reformkor sűrűjében meg volt győződve arról, hogy azzal tesz a legtöbbet a hazájáért, ha saját magát fejleszti. Épp idegen országban volt, amikor az 1848-as forradalom kitört. Hónapokkal később indult, embereket is toborzott maga köré. Hazaérni csak a világosi fegyverletételre sikerült. Lekésett a történelmi pillanatról, aztán bú és bánat következett.
– magyarázta Orbán Balázs, felhívva a figyelmet arra, hogy ezt nem hagyhatjuk a mi életünkben is megismétlődni.
Nehogy mi is így járjunk. Nem volt még alkalma megtapasztalni történelmi helyzeteket. A szabadság töltötte ki a napjainkat. Vajon észrevennénk-e időben, amikor jön az egység ideje? hogy csak akkor érünk haza, amikor már nincs mit tenni?
– folytatta Orbán Balázs.
A mostani történelmi helyzetről úgy beszélt, hogy Európát neki akarják vetni Oroszországnak. Egy olyan háborús konfliktus van kilátásban, ami már kétszer felégette Európát. A legutóbbi kísérlet évtizedekre függő helyzetbe hozta Magyarországot.
Orbán Balázs ezután összefoglalta a brüsszeli terv legfontosabb pontjait;
- Be akarják tolni Ukrajnát az európai Unióba. Ukrajna túl veszélyes, túl nagy, túlzottan lepusztított, túl korrupt, túl függő helyzetben van ahhoz, hogy az EU tagja legyen
- A magyarok pénzén akarnak ukrán jólétet építeni. Csak a működésre, hadseregre akarnak több száz milliárd dollárt elkérni az ukránok. Brüsszel rá is fizetne; másfélszeresére növelnék a tagállami befizetéseket, megszorító csomagot erőltetnek mindenhol. Amíg nemzeti kormány van, ebből nem lesz semmi
- A globális multik vissza akarják szerezni előjogaikat Magyarországon. Le akarják verni azt a rendszert, hogy az extra profitot megadóztatjuk, a magyar emberekre költjük.
Ezt mind meg tudjuk akadályozni. Április után már késő lesz Ezért történelmiek a mostani idők. Ha rosszul döntünk, többé nem lehet visszacsinálni. Odalesz a magyarok jövője. A mi politikai közösségünk az egyetlen ami meg tudja akadályozni, hogy a Brüsszel-Kijev tengely kifossza Magyarországot. A mi politikai közösségünk az, ami nem engedi Ukrajna uniós tagságát, hogy a magyarok pénzét elvigyük Ukrajnába.
– magyarázta Orbán Balázs a Ripost szerint.
Brüsszel és Kijev számára tehát létkérdés, hogy kormányváltást érjenek el Magyarországon. Ezért fontos, hogy olyan emberek legyenek kormányon, akik minden kérést teljesítenek.
Ellenfeleink arra se válaszolnak, kicsodák, mit akarnak. Ez azt jelenti, hogy vaj van a fülük mögött. Amilyen válaszaik vannak, azokról pedig lerí, hogy kamu. Megkérdezik az egyik képviselőjelöltet, milyen volt a kolbászfesztivál. Azt mondja, nem nyilatkozhat. Nem véletlenül nem mondanak semmit, mert ha elmondanák, mit terveznek, senki nem szavazna rájuk. Nekünk tiszta a lelkiismeretünk. A mi jelöltjeinket nem kell letiltani. Tudja meg mindenki, kik vagyunk, mire kérünk felhatalmazást. Ezt bárhol bárkinek elmondjuk.
A Fidesz-KDNP minden kritikát elfogadva meg tudja kérni az emberek támogatását. Ezt kell átültetni a választási kampány időszakban is; be kell kopogtatni minden házba.
Egységbe kell hívni a magyarokat, hogy a szabadságot megőrizzük.
– zárta beszédét Orbán Balázs.
