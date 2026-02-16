RETRO RÁDIÓ

„Mindent elvesztettünk” – megható történetről számolt be az ukrán család

Mindössze néhány kilométerre a fronttól egy ukrán család folyamatos mozgásban van. Már háromszor kényszerültek menekülésre a háború miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 13:10
Módosítva: 2026.02.16. 13:11
orosz-ukrán konfliktus orosz-ukrán orosz-ukrán háború

A szomszédunkban dúló háború az otthonokat is szétzilálta, emiatt rengetegen kényszerültek arra, hogy elmeneküljenek. Egy ukrán család a Mirrornak adott exkluzív interjúban fejtette ki, hogy a háború egyre messzebb kergeti őket - írja a Ripost.

Már háromszor kényszerült költözésre egy ukrán család a háború miatt (Fotó: AFP / AFP – Képünk illusztráció)

A gyermekek négy falut neveznek otthonuknak, mosollyal űzik el a háború borzalmait

Egy négygyermekes család egy Hnylytsia Persha nevű harkivi faluban keresett menedéket öt hónappal ezelőtt. A család számára ez már a negyedik otthon, egyszer lóháton kellett maguk mögött hagyják azt a települést, ahol épphogy csak elhelyezkedtek.

Az élet sokat változott. Mindenünket elvesztettük. Most vettünk új bútort és arra kényszerültünk, hogy csak a legszükségesebb dolgokat vigyük magunkkal. Épp csak elkezdtünk letelepedni, vettünk tehenet, malacokat, csirkéket. Erre ismét kénytelenek voltunk mindent hátrahagyni és elmenni. Azt mondták, nem maradhatunk itt a gyerekekkel és a házak elkezdtek leégni

– nyilatkozta a családanya az angol Mirror lapnak. A háború előtt a faluban 350 ember lakott, ma már csak 166-an. Korábban a család aludni se tudott, a támadó drónok miatt a gyermekek ki se mertek lépni a házból.

Az életük a háború mellett is zajlik. A gyermekek online tanulnak, ami a rendszeres áramkimaradások miatt komoly kihívás; volt, hogy négy napig nem volt áram a környéken.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
