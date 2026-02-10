Az éjszaka közepén is fegyverropogás miatt kell rettegniük az embereknek Ukrajnában
Elképesztően félelmetes dolgokat kell átélniük az ukránoknak a háború miatt. Egy Odesszában élő nő félelmetes videókat oszt meg arról, hogy még éjszaka is retteg, bármelyik percben támadás érheti az otthonát.
Egy ukrán nő a TikTok-oldalán számos videót megosztott már arról, hogy milyen borzalmakat kell átélnie az országában zajló háború miatt. A fiatal nő videói döbbenetesek, azt is megmutatják, hogy hogyan telnek az éjszakái a háború okozta zajokkal együtt. Ráadásul a fisun_tt nevű felhasználó Odessza városában él, pont ott, ahol a napokban számos dróntámadás érte a környéket, amely során több civil is életét vesztette.
A fiatal nő legfrissebb videóját tegnap töltötték fel az oldalára épp azután, hogy február 8-ról 9-re virradó éjszakán több ukrán település ellen is támadást indítottak az orosz erők, köztük Odessza is a célpontok között volt. A támadássorozat egy célzott rakéta- és egy dróntámadás együtteséből állt.
A dróntámadás robbanására riad fel az éjszaka közepén a videó készítője, amelynek leírásában arról számolt be, a drónok annyira gyorsan érkeztek, hogy ideje sem volt felkészülnie az újabb támadásra.
Ezúttal nem is volt időm megérteni, hogyan érkeztek ilyen gyorsan a drónok. Általában hallani lehet, hogy fokozatosan közelebb kerülnek, de ezúttal csak pár másodperc volt – aztán robbanások
– írta majd hozzátette, hogy minden este ébernek kell maradni és készen kell állni, hogy mert támadás érheti az ő lakókörnyezetét is.
Minden este egy orosz rulett
– fogalmazott, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák, mivel az oroszok ismét Odesszát támadták, súlyos csapásokat mérve az ottani épületekre és lakóházakra.
Odessza: civil áldozatok az újabb támadások miatt
Az ukrán városban senki nincs biztonságban, ugyanis az oroszok az utóbbi napokban hatalmas erőkkel támadják a települést. Ezeknek a támadásoknak pedig most már civil áldozatai is vannak.
A jelentések szerint helyi idő szerint 00.30 környékén a városban több helyről is robbanásokat hallottak február 9-én. Szerhij Liszak szerint a támadás egy lakóépület környékén történt, érintve a gázvezetéket is. Emellett pedig a dróntámadás következtében több autó is lángra kapott. Összesen 21 lakás károsodott meg a lakóépületben.
Ráadásul arról is beszámoltak, hogy egy 35 éves civil férfi meghalt, és ketten, köztük egy 19 éves lány megsérült.
A magyarok nem akarják, hogy az országuk ilyen helyzetbe kerüljön
Egyre súlyosabb áldozatai vannak a szomszédunkban dúló háborúnak. Zaporizzsjában két tizenéves halt meg és több ezren maradtak fűtés nélkül. Ezért is fontos a nemzeti petíció, mert ezzel üzenhetjük meg; nem akarjuk, hogy ez a háború tovább folytatódjon.
A háború ezt az ukránoknak is lehetetlenné teszi, azonban a brüsszeli elhibázott politika miatt is megnövekedtek a háborúban nem álló tagállamok energiaárai. Nem csupán a rezsicsökkentést védhetjük meg tehát. A nemzeti petíció aláírásával nemet mondhatunk arra is, hogy a következő években mi finanszírozzuk Ukrajnát és annak katonai erejét.
A nemzeti petíció kitöltésére március 23-ig van lehetőségünk.
