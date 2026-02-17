RETRO RÁDIÓ

„Apa, hol vagy?” – kérdezi a kisgyerek – megrázó videók az ukrán valóságról

Mindennél többet mondanak a háborúról azok a TikTok-videók, amik a mindennapokról szólnak, az otthonok csendes tragédiái.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 09:24
orosz-ukrán háború tragédia család

Nem a katonák és nem a robbanások hangja szörnyű azokban a videókban, amik  a családok hétköznapjaiba engednek bepillantást. Az ukrán mindennapokat bemutató, megrázó videókból válogattunk!

ukrán
Az ukrán katonák mellett az ukrajnai családokat is sújtja a háború
Fotó: AFP / AFP

Az egyik felvételen egy lebénult édesapa fekszik mozdulatlanul. Karjai nem engedelmeskednek. A kisgyermek mégis odabújik hozzá. A férfi nem tudja átölelni, nem tudja felemelni,  de a szemében minden benne van. Fájdalom, tehetetlenség, szeretet.

@marina_kramarenkoНаш коханий тато та чьоловік, благаємо рідненький повертайся до свідомості. Ми безмежно тебе кохаємо нам так тебе не вистачає 😭😭#любов#поранення#всім#відновлення#разом♬ оригинальный звук - Tatyana ♥️

A gyerek nem a bénultságot látja. Csak az apját, aki ott van, de már soha nem lesz ugyanaz az ember, mint a háború előtt.

Egy másik videón egy kisgyermek áll az apja sírjánál. A család azért ment ki, hogy felköszöntsék a férfit a 30. születésnapján. De torta helyett mécses ég, ölelés helyett csak a hideg sírkövet érintheti meg a gyermek. 

@chupa_yu

Сьогодні тобі мало б виповнитися 30 років, всього тридцять років , а я пишу таке привітання тобі .. Знаю як ти не любиш своє день народження , так само як я зараз висвітлювати свої почуття та думки назагал , але це привід не давати забувати всесвіту про тебе Тільки побажати тобі більше немає чого … Єдине , що як я просила і прошу бути завжди поруч , бути частиною в нас … Зайчик мій , татко наш найкращий З днем народження Сьогодні б ми з дітьми запланували завчасно сюрприз для тебе і діти б з радістю розбудили тебе гучними привітаннями , шарами і тортиком , якби ти був поруч … Я б завчасно підготувала найкращий подарунок для тебе , а може, як частіше бувало і завчасно подарувала , бо чекати вже немає сил Обрати тобі подарунок було складно, тому що я завжди хотіла тебе вразити і для тебе найкращого Ти це знаєш ❤️ Сьогодні ми також поруч з тобою Ми з дітьми для тебе завчасно підготували все для привітання , але вже без твоїх взаємних обіймів , але я знаю , що ти поруч і ці свічки були задуті разом Ми тебе дуже дуже любимо і сумуємо до жахливого болю … Руки набирають , руки пишуть по звичці як по замовчуванню, але відповіді немає , залишається читати смс, дивитись відео , прокручувати спогади з цих днів і мріяти або згадувати як це було або могло бути ..

♬ оригінальний звук - sidorenko.hairsilk

A gyerek újra és újra kérdezi: „Apa, hol vagy?” Talán még nem érti, mit jelent a háború. Csak azt tudja, hogy apa nincs már, nem jön már haza.

Fürdőszoba, mint óvóhely , avagy  így zsúfolódnak össze a biztonságosabb fürdőszobában a gyerekek riadó idején:

@brunetka_0807Вони сидять у ванній кімнаті не тому, що граються. Вони тут, бо так безпечніше. Бо за стіною — війна. Це дитинство під звук сирен, у тісному просторі, де страх стає звичкою. Дитинство, у якому замість казок — тривоги, замість спокійного сну — очікування вибухів. Вони ще зовсім малі, але вже знають, що таке «прильот», вже вміють мовчки чекати й триматися поруч. Жодна дитина у світі не повинна знати цього. Війна забрала у них безтурботність. Забрала тишу. Забрала відчуття дому. Але не забрала головного — їхнє світло, їхню довіру до нас, дорослих, і нашу відповідальність захистити їх. Нехай цей час стане лише страшним спогадом. Нехай у них буде інше дитинство — без страху, без сирен, без ванної кімнати як укриття.#війна#дитинство#дітивійни#дніпро♬ оригінальний звук - 🤍

Nem tiltakoznak a helyzet ellen, mert azt már tudják, hogy nekik ott biztonságosabb, mert vastagabbak a falak, kevesebb az ablak.  

A riadó már nem különleges esemény nekik. A gyerekek megtanulták: ha sziréna szól, menni kell. Nincs vita, nincs hiszti. Csak csend és várakozás.
Egy kislány arról beszél, hogy az áramkimaradások miatt lámpafénynél tanul. A szeme már romlott. De a leckét meg kell írni.

@unicef_ukraineChildren in Kyiv have faced over a week without power and heat#war#warinukraine#ukraine#blackout#children♬ Wicked Game by Chris Isaak with no drums - lunaar

Az áramszünet nemcsak sötétséget hoz, hanem csendes következményeket is: fáradt tekinteteket, romló látást, bizonytalanságot. A gyerekeknek nemcsak a háborúval, hanem a sötétséggel is meg kell küzdeniük.

Ha elmegy az áram, a metróból gyalog kell kisétálni. Ilyenkor az utasok leszállnak, és gyalog mennek ki az alagútból: telefonfény, bizonytalanság, csendes félelem. A hétköznapi utazás is kiszámíthatatlanná vált sok ukrajnainak.

@unicef_ukraineUkraine's electricity supply remains unstable. Disruptions can affect critical infrastructure, requiring passengers to exit trains and evacuate through metro tunnels.#kyiv#war#warinukraine#ukraine#poweroutage♬ this feeling (Remix) - Øneheart


 A legmegrázóbb felvételen egy fiatal anyuka a karjában tartja a babáját. Megérkezik az üzenet: meghalt. A nő térdre rogy. A gyermek még semmit sem ért. 

@unicef_ukraineUkraine's electricity supply remains unstable. Disruptions can affect critical infrastructure, requiring passengers to exit trains and evacuate through metro tunnels.#kyiv#war#warinukraine#ukraine#poweroutage♬ this feeling (Remix) - Øneheart


A háború nekünk, magyaroknak  szerencsére távoli. De Ukrajnában  nemcsak a fronton zajlik: ott van a fürdőszobában, a tanulóasztalnál, a metróalagútban, és ott van a gyerekek szemében is – írja a Ripost.

Az ukrán állapotok megerősítik azt, hogy ki kell maradnunk a háborúból

Ezeket az állapotokat természetesen nem akarjuk viszont látni Magyarországon és ezt a véleményét most bárki elmondhatja. 

A Nemzeti Petíció az alábbi három kijelentést tartalmazza:

  1.  Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására
  2.  Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg
  3.  Nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére

Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek: immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A Nemzeti Peticiót már postázták, de online is kitölthető március 23-ig.

 

