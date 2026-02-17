„Apa, hol vagy?” – kérdezi a kisgyerek – megrázó videók az ukrán valóságról
Mindennél többet mondanak a háborúról azok a TikTok-videók, amik a mindennapokról szólnak, az otthonok csendes tragédiái.
Nem a katonák és nem a robbanások hangja szörnyű azokban a videókban, amik a családok hétköznapjaiba engednek bepillantást. Az ukrán mindennapokat bemutató, megrázó videókból válogattunk!
Az egyik felvételen egy lebénult édesapa fekszik mozdulatlanul. Karjai nem engedelmeskednek. A kisgyermek mégis odabújik hozzá. A férfi nem tudja átölelni, nem tudja felemelni, de a szemében minden benne van. Fájdalom, tehetetlenség, szeretet.
A gyerek nem a bénultságot látja. Csak az apját, aki ott van, de már soha nem lesz ugyanaz az ember, mint a háború előtt.
Egy másik videón egy kisgyermek áll az apja sírjánál. A család azért ment ki, hogy felköszöntsék a férfit a 30. születésnapján. De torta helyett mécses ég, ölelés helyett csak a hideg sírkövet érintheti meg a gyermek.
A gyerek újra és újra kérdezi: „Apa, hol vagy?” Talán még nem érti, mit jelent a háború. Csak azt tudja, hogy apa nincs már, nem jön már haza.
Fürdőszoba, mint óvóhely , avagy így zsúfolódnak össze a biztonságosabb fürdőszobában a gyerekek riadó idején:
Nem tiltakoznak a helyzet ellen, mert azt már tudják, hogy nekik ott biztonságosabb, mert vastagabbak a falak, kevesebb az ablak.
A riadó már nem különleges esemény nekik. A gyerekek megtanulták: ha sziréna szól, menni kell. Nincs vita, nincs hiszti. Csak csend és várakozás.
Egy kislány arról beszél, hogy az áramkimaradások miatt lámpafénynél tanul. A szeme már romlott. De a leckét meg kell írni.
Az áramszünet nemcsak sötétséget hoz, hanem csendes következményeket is: fáradt tekinteteket, romló látást, bizonytalanságot. A gyerekeknek nemcsak a háborúval, hanem a sötétséggel is meg kell küzdeniük.
Ha elmegy az áram, a metróból gyalog kell kisétálni. Ilyenkor az utasok leszállnak, és gyalog mennek ki az alagútból: telefonfény, bizonytalanság, csendes félelem. A hétköznapi utazás is kiszámíthatatlanná vált sok ukrajnainak.
A legmegrázóbb felvételen egy fiatal anyuka a karjában tartja a babáját. Megérkezik az üzenet: meghalt. A nő térdre rogy. A gyermek még semmit sem ért.
A háború nekünk, magyaroknak szerencsére távoli. De Ukrajnában nemcsak a fronton zajlik: ott van a fürdőszobában, a tanulóasztalnál, a metróalagútban, és ott van a gyerekek szemében is – írja a Ripost.
Az ukrán állapotok megerősítik azt, hogy ki kell maradnunk a háborúból
Ezeket az állapotokat természetesen nem akarjuk viszont látni Magyarországon és ezt a véleményét most bárki elmondhatja.
A Nemzeti Petíció az alábbi három kijelentést tartalmazza:
- Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására
- Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg
- Nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére
Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek: immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A Nemzeti Peticiót már postázták, de online is kitölthető március 23-ig.
