Nagy baj lesz! Orbán Viktor üzent a tiszásoknak
Folyton uszítanak.
Orbán Viktor fontos üzenetet közölt a tiszásokkal: ne uszítsák egymásnak az állampolgárokat.
Üzenjük a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz
- írja a Facebookon Orbán Viktor.
