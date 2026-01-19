RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: mi nem csak látogatóba járunk vidékre

„Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni.”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 19:54
Módosítva: 2026.01.19. 19:59
Orbán Viktor kormányzás Fidesz-KDNP

Fontos dologra figyelmeztet Orbán Viktor friss videórészletében a Facebook-oldalán. A miniszterelnök az Országos Önkormányzati Fórumon hétfőn tartott beszédéből emelt ki egy részletet.

Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni

– hangsúlyozta Orbán Viktor, újabb, behozhatatlanul komoly, a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt közötti különbségre mutatva rá.

Nézd vissza Orbán Viktor Országos Önkormányzati Fórumon elhangzott beszédét!


 

