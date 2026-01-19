Orbán Viktor: mi nem csak látogatóba járunk vidékre
„Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni.”
Fontos dologra figyelmeztet Orbán Viktor friss videórészletében a Facebook-oldalán. A miniszterelnök az Országos Önkormányzati Fórumon hétfőn tartott beszédéből emelt ki egy részletet.
Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni
– hangsúlyozta Orbán Viktor, újabb, behozhatatlanul komoly, a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt közötti különbségre mutatva rá.
Nézd vissza Orbán Viktor Országos Önkormányzati Fórumon elhangzott beszédét!
