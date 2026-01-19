Orbán Viktor: Ukrajnába vagy Mátészalkára küldjük a pénzt?
A kormány és a településvezetők együtt értékelték az elmúlt másfél évtizedet. Orbán Viktor is beszédet mondott az Országos Önkormányzati Fórumon.
2026. január 19-én a Budapesti Kongresszusi Központban megrendezett Országos Önkormányzati Fórum központi üzenete: az önkormányzatok adják a Fidesz politikai erejének alapját, amit a szoros kapcsolat és kölcsönös megbecsülés jellemez, a következő választás tétje pedig az, hogy Magyarország a helyi közösségek fejlődésére vagy a háború folytatására fordítja-e erőforrásait. A Fórumon több felszólaló hangsúlyozta: „Az önkormányzatok a mi erőnk”. A rendezvényen a Fidesz–KDNP húszéves önkormányzati fölényét emelték ki: a pártszövetség sorozatban nyeri a helyhatósági választásokat, és ma is a legtöbb polgármestert és képviselőt adja az önkormányzati rendszerben. A fórum vezérfonala a szoros kapcsolat és együttműködés volt: minden szinten, azaz a kormány és az önkormányzati vezetők, valamint a helyi emberek, a települések és mindennapi problémáik megoldása között egyaránt. Ezért nagyon fontos a biztonság és a béke, és ne Ukrajnát, hanem a saját hazánkat finanszírozzuk.
Ma az önkormányzatok anyagilag függetlenek
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az elmúlt 15 év legfontosabb eredményeként az önkormányzati rendszer konszolidációját emelte ki.
Míg 2010 előtt az önkormányzatok eladósodtak és magukra maradtak, addig a kormány négy ütemben mintegy 1400 milliárd forintnyi terhet vett át tőlük. Ma egy stabil, működő rendszer ad alapot a további fejlesztésekhez – ezt a stabilitást azonban meg kell védeni.
- hangsúlyozta a miniszter.
Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke úgy fogalmazott:
Válság idején az Orbán-kormány nem elvesz, hanem ad, amit a Széchenyi Terv, a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program eredményei is bizonyítanak. A következő időszak kérdése nem csupán pénzügyi, hanem politikai is: kiszámíthatóság vagy visszalépés, folytatás vagy bizonytalanság.
- utalva arra, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagjából az derül ki, hogy a Gyurcsány-Bajnai korszak megszorításokon alapuló baloldali politikája térne vissza.
Szita Károly arra is kitért, hogy az önkormányzati rendszer bizonyos elemeit újra lehetne gondolni. Szita Károly szerint a kormány nagyszerű döntést hozott azzal, hogy például a színházakat a kormány és az önkormányzatok közös fenntartása alá helyezte. Szerinte ennek analógiájára más rendszerekben - sport, közösségi közlekedés - is működhetne ez a modell.
Szentkirályi Alexandra videóüzenetében hangsúlyozta: "erős főváros nélkül nincs erős ország".
A budapesti önkormányzatok az elmúlt években történelmi léptékű támogatást kaptak, miközben gazdaságilag önállóbbá váltak. A cél az, hogy az emberek mindennapjai rendezettek legyenek – ez az önkormányzatok és a kormány közös felelőssége.
- mondta Szentkirályi Alexandra.
Orbán Viktor: Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk
A Fórum csúcspontján Orbán Viktor mozgósító beszédet mondott a polgármestereknek. A miniszterelnök visszautalt Szita Károly szavaira: van mit újra gondolni, és kell is, hiszen ma más igények vannak helyi szinten is, mint akár néhány évvel ezelőtt. De ha nem tartunk be Brüsszelnek, akkor minden csak álom marad, mert a pénzünket Ukrajnába fogják vinni. Úgyhogy előbb a választást kell megnyerni!
A választások megnyerése elsősorban helyben dől el, a települések vezetőinek aktív szerepvállalásával.
- mondta Orbán Viktor.
A Fidesz választási sikereinek döntő része vidékről érkezik. Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk.
- hangsúlyozta a kormányfő.
A Fidesz–KDNP az egyetlen politikai erő, amely valóban jelen van az ország minden pontján. Az elmúlt másfél évtizedben a vidéki térségek gazdasági teljesítménye mintegy 50 százalékkal nőtt, és a kormány célja az, hogy a városiasodás ne a falvak eltűnésével járjon.
Magyarországnak nemcsak a háborúból kell kimaradnia, hanem annak finanszírozásából is. Európában közvetlen háborús veszély érzékelhető, miközben a kontinens már két világháború árát is megfizette.
A háborún csak veszíteni lehet.
– mondta, hozzátéve:
A békepolitika tétje az, hogy ne kelljen a településeken újabb háborús emlékműveket állítani.
Orbán Viktor rámutatott: ha elviszik a pénzt Ukrajnába, akkor itt nem lesz.
Egy forintot nem lehet egyszerre Ukrajnában és Mátészalkán is elkölteni.
A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy Weber a legnagyobb háborús uszító, az itteni lerakatuk a Tisza Párt.
A Brüsszelből ide ejtőernyőztetett bankárocskákat, és multis vezetőket kiseprűzzük. Ők a szolidaritási mechanizmusokat is megszüntetnék, a rezsicsökkentést is. Ha az európai pénzeket fegyverkezésre és külső konfliktusokra fordítják, akkor az a helyi fejlesztésektől veszi el a forrásokat – az önkormányzatoktól, az iskoláktól, a családoktól.
Orbán Viktor magabiztosan kijelentette:
A 2026-os országgyűlési választást meg fogjuk nyerni. A jobboldali, nemzeti érzelmű választók többségben vannak, és a Fidesz továbbra is az a politikai közösség, amely stabilitást és kiszámíthatóságot kínál.
A miniszterelnök utalt arra is, hogy a munka természetesen nem ér véget a győzelemmel: a következő ciklus feladata a már egyébként is korszerű önkormányzati rendszer továbbfejlesztése lesz. A valódi cél egyúttal kijelöli a választás igazi tétjét: a békén alapuló jövő. Nem pedig az, amit Brüsszel a Tisza Párt lerakatán keresztül kínál:
Brüsszel elkártyázza, elháborúzza az európai gyerekek jövőjét.
Orbán Viktor beszédét itt lehet visszanézni:
