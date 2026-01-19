2026. január 19-én a Budapesti Kongresszusi Központban megrendezett Országos Önkormányzati Fórum központi üzenete: az önkormányzatok adják a Fidesz politikai erejének alapját, amit a szoros kapcsolat és kölcsönös megbecsülés jellemez, a következő választás tétje pedig az, hogy Magyarország a helyi közösségek fejlődésére vagy a háború folytatására fordítja-e erőforrásait. A Fórumon több felszólaló hangsúlyozta: „Az önkormányzatok a mi erőnk”. A rendezvényen a Fidesz–KDNP húszéves önkormányzati fölényét emelték ki: a pártszövetség sorozatban nyeri a helyhatósági választásokat, és ma is a legtöbb polgármestert és képviselőt adja az önkormányzati rendszerben. A fórum vezérfonala a szoros kapcsolat és együttműködés volt: minden szinten, azaz a kormány és az önkormányzati vezetők, valamint a helyi emberek, a települések és mindennapi problémáik megoldása között egyaránt. Ezért nagyon fontos a biztonság és a béke, és ne Ukrajnát, hanem a saját hazánkat finanszírozzuk.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte az önkormányzatok anyagi konszolidációját / Fotó: Gáll Regina / Metropol

Ma az önkormányzatok anyagilag függetlenek

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az elmúlt 15 év legfontosabb eredményeként az önkormányzati rendszer konszolidációját emelte ki.

Míg 2010 előtt az önkormányzatok eladósodtak és magukra maradtak, addig a kormány négy ütemben mintegy 1400 milliárd forintnyi terhet vett át tőlük. Ma egy stabil, működő rendszer ad alapot a további fejlesztésekhez – ezt a stabilitást azonban meg kell védeni.

- hangsúlyozta a miniszter.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke úgy fogalmazott:

Válság idején az Orbán-kormány nem elvesz, hanem ad, amit a Széchenyi Terv, a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program eredményei is bizonyítanak. A következő időszak kérdése nem csupán pénzügyi, hanem politikai is: kiszámíthatóság vagy visszalépés, folytatás vagy bizonytalanság.

- utalva arra, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagjából az derül ki, hogy a Gyurcsány-Bajnai korszak megszorításokon alapuló baloldali politikája térne vissza.