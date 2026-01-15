RETRO RÁDIÓ

Orbán Balázs a Tiszáról: "Adót akarnak emelni és megszorításokat akarnak bevezetni"

Saját embereik mondják el.

Orbán Balázs a Facebookon ismertette a Tisza terveit a megszorításokról. Saját szavaikkal mondják el a Tisza Párt közelében elhelyezkedő emberek.

Adót akarnak emelni és megszorításokat akarnak bevezetni. Nem mi mondjuk, a saját szavaikkal mondták el olyan emberek, akik Magyar Péter állítása szerint a Tisza Párt álláspontját képviselik. Tarr Zoltán pedig nyíltan elmondta azt is, hogy ezt el fogják titkolni és le fogják tagadni a valódi terveiket. A Napnál is világosabb, hogy mire készülnek, hiába hazudnak róla. Ahogy az is világossá vált mostanra, hogy a Fidesz a biztos választás. 

- írja Facebook bejegyzésében Orbán Balázs. A nyilatkozatokat ebben a videóban tudod megnézni:

