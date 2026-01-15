Radics Béla Magyar Péternek: "Ne az Erzsébetvárosiakon és ne a Zuglóiakon akarjál te bármilyen pénzt odautalni Ukrajnának"

Úgy látom, hogy egyre jobban melegszik a pite ezzel a 800 milliárd eurós sztorival kapcsolatban, amit Ukrajna szeretne most itt az európai uniós tagállamoktól megkapni, és amit Brüsszel most szeretne minden tagállamtól beszedni. Hát én egyet mondok a Magyar Péter-féle brigádnak, főleg Tarr Zoltánnak, aki azt mondta, hogy minden jó ember segít egy bajba jutott szomszédos országban. Kedves barátom, mi már segítettünk. Segítettünk eleget. Én azt mondom, hogyha te ennyire jó ember vagy, és képes lennél akár milliókat elvenni magyar családoktól azért, hogy segítsük Ukrajnát, akkor ezt először kezdd magadon. Kezd magadon, barátom. Ott van a jó kis 8 milliós uniós gázsid, küldd át Ukrajnának, küldd át Zelenszkijnek. Ne rajtunk, ne az Erzsébetvárosiakon és ne a Zuglóiakon akarjál te bármilyen pénzt odautalni Ukrajnának. Ez a háború nem a mi háborúnk, nincs hozzá közünk, és nem fogjuk magunkat azért tönkretenni, hogy máshol bárki háborúzzon. Úgyhogy ezt tudom üzenni az ilyen Tarr Zoltánoknak, meg az egész Tisza Pártnak.