RETRO RÁDIÓ

Vigyázat: álönkéntesek járják Óbudát, csalókra figyelmeztet a Fidesz-KDNP

Ismeretlenek a kormánypártok nevében próbáltak aláírásokat gyűjteni óbudai lakásoknál, olykor agresszív fellépéssel. A Fidesz-KDNP szerint semmilyen hivatalos aláírásgyűjtés nem zajlott az említett időszakban a kerületben, a lakosságot pedig arra kérik, legyenek különösen óvatosak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 20:34
Budapest Óbudai Fidesz csalás Óbuda figyelmeztetés

A Fidesz-KDNP óbudai szervezete közleményt adott ki, miután az elmúlt napokban több lakossági jelzés érkezett hozzájuk: ismeretlen személyek a pártszövetség nevében keresték fel az ott élőket otthonaikban, és aláírásokat próbáltak gyűjteni. A bejelentések szerint az érintettek nemcsak illetéktelenek voltak, hanem egyes esetekben kifejezetten erőszakos, nyomásgyakorló módon léptek fel.

A Fidesz-KDNP nevében csalnak
 A Fidesz-KDNP figyelmeztetést tett közzé (Fotó: MariuszKielbowicz /  Shutterstock)

A pártszövetség egyértelművé tette: a jelzett időszakban sem a Fidesz, sem a KDNP nem folytatott aláírásgyűjtést Óbudán. Ezért minden olyan megkeresés, amely a nevükben történik, jogosulatlan, és felveti a megtévesztés, sőt a csalás gyanúját is.

Az óbudai Fidesz közleménye szerint nem elszigetelt jelenségről lehet szó. A szervezet úgy látja, hogy rosszhiszemű csalók, illetve politikai ellenfelek körei – név szerint a Tisza Párt és a DK – próbálhatnak félelmet kelteni és lejáratni a közösséget azzal, hogy a kormánypártok nevével visszaélve zaklatják a lakosságot.

A Fidesz-KDNP arra is felhívta a figyelmet, hogyan lehet megkülönböztetni a valódi önkénteseket az álaktivistáktól

Tájékoztatásuk szerint hivatalos aláírásgyűjtés esetén minden önkéntes rendelkezik megbízólevéllel vagy igazolvánnyal, amely igazolja a jogosultságát. A lakosokat arra kérik: gyanús helyzetekben minden alkalommal kérjék ennek felmutatását, és ha kétség merül fel, inkább ne adjanak meg adatokat és ne írjanak alá semmit. 

A közlemény hangsúlyozza, hogy a pártszövetség elutasítja az agresszió minden formáját, és a békés, tisztességes politizálás híve. Felháborítónak tartják, hogy megtévesztő módszerekkel próbálják zaklatni az óbudaiakat, és ezzel politikai feszültséget kelteni. 

A Fidesz-KDNP arra biztatja a lakosságot, hogy továbbra is jelezzék az ilyen eseteket a kerületi irodának. Ígéretük szerint a bejelentések alapján megteszik a szükséges jogi és egyéb lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a hasonló visszaéléseket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu