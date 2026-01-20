Vigyázat: álönkéntesek járják Óbudát, csalókra figyelmeztet a Fidesz-KDNP
Ismeretlenek a kormánypártok nevében próbáltak aláírásokat gyűjteni óbudai lakásoknál, olykor agresszív fellépéssel. A Fidesz-KDNP szerint semmilyen hivatalos aláírásgyűjtés nem zajlott az említett időszakban a kerületben, a lakosságot pedig arra kérik, legyenek különösen óvatosak.
A Fidesz-KDNP óbudai szervezete közleményt adott ki, miután az elmúlt napokban több lakossági jelzés érkezett hozzájuk: ismeretlen személyek a pártszövetség nevében keresték fel az ott élőket otthonaikban, és aláírásokat próbáltak gyűjteni. A bejelentések szerint az érintettek nemcsak illetéktelenek voltak, hanem egyes esetekben kifejezetten erőszakos, nyomásgyakorló módon léptek fel.
A pártszövetség egyértelművé tette: a jelzett időszakban sem a Fidesz, sem a KDNP nem folytatott aláírásgyűjtést Óbudán. Ezért minden olyan megkeresés, amely a nevükben történik, jogosulatlan, és felveti a megtévesztés, sőt a csalás gyanúját is.
Az óbudai Fidesz közleménye szerint nem elszigetelt jelenségről lehet szó. A szervezet úgy látja, hogy rosszhiszemű csalók, illetve politikai ellenfelek körei – név szerint a Tisza Párt és a DK – próbálhatnak félelmet kelteni és lejáratni a közösséget azzal, hogy a kormánypártok nevével visszaélve zaklatják a lakosságot.
A Fidesz-KDNP arra is felhívta a figyelmet, hogyan lehet megkülönböztetni a valódi önkénteseket az álaktivistáktól
Tájékoztatásuk szerint hivatalos aláírásgyűjtés esetén minden önkéntes rendelkezik megbízólevéllel vagy igazolvánnyal, amely igazolja a jogosultságát. A lakosokat arra kérik: gyanús helyzetekben minden alkalommal kérjék ennek felmutatását, és ha kétség merül fel, inkább ne adjanak meg adatokat és ne írjanak alá semmit.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a pártszövetség elutasítja az agresszió minden formáját, és a békés, tisztességes politizálás híve. Felháborítónak tartják, hogy megtévesztő módszerekkel próbálják zaklatni az óbudaiakat, és ezzel politikai feszültséget kelteni.
A Fidesz-KDNP arra biztatja a lakosságot, hogy továbbra is jelezzék az ilyen eseteket a kerületi irodának. Ígéretük szerint a bejelentések alapján megteszik a szükséges jogi és egyéb lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a hasonló visszaéléseket.
