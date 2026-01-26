RETRO RÁDIÓ

Brüsszel döntött: Már 2027-től megtiltják az orosz gáz és olaj vásárlását

A hibás brüsszeli döntés akár háromszoros rezsiárakhoz vezethet.

„Brüsszel döntött! Már 2027-től megtiltják az orosz gáz és olaj vásárlását.” - írja Menczer Tamás, reagálva Von der Leyen tervére, amely 1000 forintos üzemanyagot és háromszoros rezsiárat jelentene a magyarok számára.

A Tisza ezt támogatja. Tudjuk, hiszen a múlt heti bizalmatlansági szavazáson kiálltak von der Leyen mellett. A magyar kormány az Európai Bírósághoz fordul a jogszerűtlen brüsszeli döntés miatt. A Fidesz a biztos választás!

- írja posztjában Menczer Tamás.

