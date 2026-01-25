Hollik István: Európa terve Ukrajna finanszírozására

Nem ez az első alkalom, hogy Hollik István országgyűlési képviselő is ellátogatott egy Háborúellenes Gyűlésre, de mint mondta, egészen biztosan nem az utolsó. A tét ugyanis hatalmas, a következő hónapok pedig sorsdöntőek lesznek. A kaposvári gyűlésről a képviselő egyértelmű üzenetet küldött: "Nem fogunk fizetni!" — nyomatékosította. Mostanra már ugyanis pontosan kiderült, hogy amit eddig az ellenzéki sajtó vak spekulációnak hitt, az a valóság: Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az országa újjáépítésére és további 700 milliárd dollárt a hadiipar fenntartására. Igaz, ez csak egy apróbetűs részben, az oldal aljára eldugva szerepelt abban a brüsszeli dokumentumban, amit Orbán Viktor miniszterelnök magával vitt Kaposvárra.

Hollik István a Háborúellenes Gyűlésen: "1500 milliárd euró a háború ára. Ennyire pénzre van szüksége tőlünk Ukrajnának" Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Hollik István: az unió 7 éves büdzséjét követeli Ukrajna

Hollik István szerint ennek az 1500 milliárdnak nem Ukrajnában, hanem az Európai Unióban, s így Magyarországon van a helye. Ehhez képest a Tisza Párt odaáll Brüsszel mellé, többszörösen már a háború finanszírozása mellett szavazott, az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazást pedig "elsunnyogta".

Ez óriási összeg, ez nagyjából az Európai Unió 7 éves költségvetésének felel meg. Tehát amit az unió az összes tagállamra 7 év alatt elkölt, annyit akarnak most elkölteni csak Ukrajnára, aki nem európai uniós tag

— hangsúlyozta kérdésünkre az országgyűlési képviselő.

Ráadásul az az információ is kiszivárgott, hogy Ukrajna már jövőre, vagyis 2027-ben felvételt nyerhet az unióba. Pedig nemrég Magyar Péter még arról beszélt, hogy ez felesleges hergelés, Ukrajna legkorábban 10-15 év múlva lesz uniós ország. Hát, ha von der Leyenéken múlik, akkor jóval hamarabb.

Ha pénzt küldünk a háborúra, akkor folytatódni fog a csatározás

Hollik István arra is felhívta a figyelmet, hogy ha Ukrajna a hadi iparára is pénzt követel, akkor az nyilván nem a háború lezárása kellene, sokkal inkább a folytatására.

És mindez a terv ráadásul nem lezárná a háborút, hiszen hogyha fizetünk nagyon sok pénzt, vagyis fizetnénk nagyon sok pénzt Ukrajnának a háborúra, a hadiiparára, fegyverekre, akkor ez a háború folytatódna. Ezért kell erre nemet mondani és világossá tenni, azért gyűltünk ma itt egyébként Kaposváron össze, hogy azt mondjuk, hogy mi biztosan nem fizetünk

— nyomatékosította.