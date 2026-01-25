Hollik István: Európa terve Ukrajna finanszírozására
1500 milliárd euró a háború ára: ennyi pénzre van szüksége Ukrajnának. Ez egész Európa 7 éves költségvetésének felel meg. Hollik István országgyűlési képviselő is részt vett a Kaposváron megrendezett Háborúellenes Gyűlésen, ahol arról beszélt, hogy felháborító, amire Ukrajnával karöltve készül az EU.
Nem ez az első alkalom, hogy Hollik István országgyűlési képviselő is ellátogatott egy Háborúellenes Gyűlésre, de mint mondta, egészen biztosan nem az utolsó. A tét ugyanis hatalmas, a következő hónapok pedig sorsdöntőek lesznek. A kaposvári gyűlésről a képviselő egyértelmű üzenetet küldött: "Nem fogunk fizetni!" — nyomatékosította. Mostanra már ugyanis pontosan kiderült, hogy amit eddig az ellenzéki sajtó vak spekulációnak hitt, az a valóság: Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az országa újjáépítésére és további 700 milliárd dollárt a hadiipar fenntartására. Igaz, ez csak egy apróbetűs részben, az oldal aljára eldugva szerepelt abban a brüsszeli dokumentumban, amit Orbán Viktor miniszterelnök magával vitt Kaposvárra.
Hollik István: az unió 7 éves büdzséjét követeli Ukrajna
Hollik István szerint ennek az 1500 milliárdnak nem Ukrajnában, hanem az Európai Unióban, s így Magyarországon van a helye. Ehhez képest a Tisza Párt odaáll Brüsszel mellé, többszörösen már a háború finanszírozása mellett szavazott, az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazást pedig "elsunnyogta".
Ez óriási összeg, ez nagyjából az Európai Unió 7 éves költségvetésének felel meg. Tehát amit az unió az összes tagállamra 7 év alatt elkölt, annyit akarnak most elkölteni csak Ukrajnára, aki nem európai uniós tag
— hangsúlyozta kérdésünkre az országgyűlési képviselő.
Ráadásul az az információ is kiszivárgott, hogy Ukrajna már jövőre, vagyis 2027-ben felvételt nyerhet az unióba. Pedig nemrég Magyar Péter még arról beszélt, hogy ez felesleges hergelés, Ukrajna legkorábban 10-15 év múlva lesz uniós ország. Hát, ha von der Leyenéken múlik, akkor jóval hamarabb.
Ha pénzt küldünk a háborúra, akkor folytatódni fog a csatározás
Hollik István arra is felhívta a figyelmet, hogy ha Ukrajna a hadi iparára is pénzt követel, akkor az nyilván nem a háború lezárása kellene, sokkal inkább a folytatására.
És mindez a terv ráadásul nem lezárná a háborút, hiszen hogyha fizetünk nagyon sok pénzt, vagyis fizetnénk nagyon sok pénzt Ukrajnának a háborúra, a hadiiparára, fegyverekre, akkor ez a háború folytatódna. Ezért kell erre nemet mondani és világossá tenni, azért gyűltünk ma itt egyébként Kaposváron össze, hogy azt mondjuk, hogy mi biztosan nem fizetünk
— nyomatékosította.
Hogy az EU, illetve Zelenszkij egyáltalán miért hátráltatja a békét, arra Menczer Tamás adta meg a választ. Szerinte ugyanis Ursula von der Leyen, Zelenszkij, Manfred Weber és társaik pontosan tudják, hogy ha véget érne a háború, akkor azzal véget érne a politikai pályafutásuk is. A hatalmon maradásukért pedig mindenre készek, még Európa feláldozására is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre