Menczer Tamás: Von der Leyen nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajna bizottságot

A korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas volt az érdeklődés, teltház volt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. A találkozóra számtalan politikus is ellátogatott, akik fontosnak tartják a béke melletti kiállást. Így tett Menczer Tamás is, aki már meg sem tudja számolni, hogy hány gyűlésen vett részt, de mint fogalmazott, biztos, hogy a következő alkalmakra is ellátogat, hiszen rendkívül nagy a tét. Ez derült ki az elmúlt héten Brüsszelben is.

A Háborúellenes Gyűlés tétje, hogy nemet mondjunk Ukrajna követelésére

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint ebben a háborúban a békénk is veszélyben van, hiszen ha Ukrajna jövőre valójában bekerül az EU-ba, akkor utána egész Európa háborúban fog állni. De veszélyben van a pénzünk is, hiszen Zelenszkij már 1500 milliárd dollárt követel a következő 10 évre. Az EU pedig ezt ki is akarja perkálni - írja a Ripost.

Az országgyűlési képviselő szerint ezektől a veszélyektől egyedül Orbán Viktor képes megvédeni az országot.

Ezért kell minél többen lenni és megmutatni, hogy a magyar kormány álláspontjával sokan egyetértenek.

De miért akarja az unió, hogy folytatódjon a háború?

Menczer Tamás szerint mára egészen tisztává vált, hogy melyik országok tesznek azért, hogy az orosz-ukrán háború minél előbb véget érjen, és melyek azok, amik a folytatásán munkálkodnak. Az amerikai elnök például béké akar, Magyarország pedig ehhez csatlakozott. Az EU viszont a másik oldalra állt.

Ez döbbenetes, ebből látszik, hogy Von der Leyen, Weber, meg a többiek nem az európai országokat képviselik, hanem Ukrajnát képviselik. Von der Leyen nem Europai Bizottságot vezet, hanem Ukrajna bizottságot. Ez egészen döbbenetes. Fontos, hogy miért: Azért támogatják a háborút és akarnak oda belenyomni minden pénzt, mert tudja Von der Leyen tudja, Weber is tudja, Zelenszkij is, hogyha béke van, akkor a politikai karrierjüknek vége. Ezért hajlandóak tönkretenni egész Európát

— vezette le a kemény igazságot a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.