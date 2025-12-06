RETRO RÁDIÓ

Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket"

Szerinte az otthon biztonsága felbecsülhetetlen.

A harmadik Háborúellenes gyűlésen, Kecskeméten Tápai Szabinát is megkérdezte a Bors, hogy mit gondol háborúról és békéről anyaként.

"Még szerencsés helyzetben vagyok, ugye 4, 7 és 12 éves gyermekeim vannak." 

A kicsik egyáltalán nem kérdeznek róla, nem foglalkoznak a világban történő eseményekkel, és mi is próbáljuk úgy nevelni őket, hogy szeretet legyen otthon, és ne erről kelljen beszélni. Nyilván a nagyfiamat néha egy kicsit befolyásolja, ha bejön egy kicsi hír, de inkább anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket, és ezt is adjuk át nekik, úgyhogy azt gondolom, hogy otthon így érzik magukat, biztonságban

 - mondta Tápai Szabina.

Tápai Szabina örül annak, hogy Magyarországon élhet, hiszen itt béke van  - Fotó: MW

Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen az otthon fontosságáról vallott

Szabina elmondta, hogy számára nemcsak a jelen biztonsága fontos, hanem az is, honnan jön, milyen gyökerekből merít erőt. A béke szeretete, a család melege és az otthon stabilitása szerinte mind-mind abból fakad, amit gyerekként tanult.

"Alapvetően minden értéket innen hoztam, itt kaptam meg, Kiskunhalason, 16 éves koromig éltem itt, a karrieremet is ennek a városnak köszönhetem, itt tanultam meg kézilabdázni, itt kaptam az első lehetőségeket, ami után elkerültem Székesfehérvárra. Talán a családot, az otthon melegét azt tényleg innen hozom. Jártam ugye a világban több helyen, és éltem is Franciaországban, Dániában, de akkor is tudtam, hogy az otthon az itthon van, most a családom nagy része Budapesten, Siófokon, és mi Veresegyházon élünk, de számomra teljesen mindegy, hogy ebben az országban hol vagyok otthon, mert hogy itthon otthon vagyok."

A sportoló szavai egyszerre voltak meghatóak és inspirálóak: minden mondata arról szólt, hogy a béke nem egy távoli fogalom, hanem olyasmi, amit nap mint nap meg kell óvnunk. Szabina szerint a gyűlés pont erről szól – hogy a magyar családok érezzék, az otthon biztonsága ma is megvédhető, és ezért összefogni igenis van értelme.

