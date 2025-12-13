Orbán Viktor a Szőlő utcáról a Mandinernek: "Itt nem lehet mellébeszélni.Bűnöző fiatalok, emberöléssel bezárólag"

Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Mandinernek, amelyben a Szőlő utcai borzalmakról is szót ejtett.

Fotó: Fotó: Hans Lucas via AFP

„A Szőlő utca az egy speciális intézet. Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket. Leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag. Tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája. Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg.

Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese”

– fogalmazott a kormányfő, aki azt is megerősítette, hogy öt ilyen intézet van Magyarországon, ezek élére pedig az elmúlt napokban váll-lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter. Kiemelte, az intézmények felügyeletét a szociális igazgatásból át kellett tenni a büntetés-végrehajtási területre, ahol megvan a rutin ezek működtetésére. Orbán Viktor hangsúlyozta, azt várja az intézkedéstől, hogy a rendőrök rendet tesznek.

Megelégelte a kormány a Szőlő utcai javítóintézet körüli botránysorozatot, ezért döntése értelmében a rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok. Erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a szerda reggeli Kormányinfón, elmondta: összesen öt javítóintézetről van szó és jó eséllyel a kormánydöntés még szerdán megjelenik és szinte azonnal hatályba is lép.