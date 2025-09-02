Orbán Viktor: Ereszt a tiszás lufi

„Hahó, Harcosok! Ereszt a tiszás lufi. A politikában digitális blöffből nem lehet megélni. A politikában a teljesítmény és a bizalom számít. A Tiszánál teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások. A Tisza jelszava: a választásig nem mondunk semmit, utána viszont mindent lehet.” – írja a legújabb, Harcosok Klubjába címzett levelében Orbán Viktor.

Orbán Viktor: ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormány erősíti a bizalmat

Majd így folytatja a miniszterelnök: „Közben mi napról-napra erősítjük a bizalmat a gazdasági programunk végrehajtásával. Megindult a 3%-os Otthon Start, adómentes a GYED és a CSED, 50%-kal növeltük a családi adókedvezményt, és a postások már viszik a 30 ezer forintos élelmiszerutalványt a nyugdíjasoknak. Na, ez teljesítmény, és ez bizalmat épít. Most már mindenki elhiszi, hogy a gazdasági programunk többi lépését is megcsináljuk. Erre a mi szavunk a garancia, és a magyar politikában ma ez a legerősebb garancia. Számunkra az út nyílegyenes a választásokig: végrehajtjuk a programunkat és teljesítjük amit vállaltunk.”

Ami az ellenzéket illeti, így fogalmazott Orbán Viktor: „A kiskakasnak nem maradt más: csak a balhé. A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk, Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból. Hátha megtudhatjuk, mi az, amit titkolnak, de a választás után meg akarnak csinálni.”

„Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is”

Szóba került a szomszédban történt támadás és annak lehetséges magyarországi folytatása is. „Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi. Rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babis barátunkra. Így sem fogják tudni megállítani. Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani. Most nem hátradőlni! Most kell fegyelmezettnek, határozottnak és kitartónak lenni. Csak a meló! Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor”

A miniszterelnök ezzel a mondattal zárt a levelét: „Még 222 nap.”