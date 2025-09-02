"Március óta mindennap személyes üzenet küldök számotokra, helyzetértékelés, akcióterv, jövőkép, közvetlenül tőlem, csak nektek. Ezt a kapcsolatot most még magasabb szinte emelhetjük, stratégiai forródrótot létesítünk egymás között" – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, majd elárulta:

mostantól Messenger-üzenetben is értesülhetünk a legfontosabb hírekről és azok hátteréről

Orbán Viktorral chatelhetsz: elindította saját chatcsatornáját Fotó: YouTube

"A digitális szabadságharc kezdetét vette, tarts velem, és küzdjünk vállvetve az előttünk álló csatákban!" – buzdított a miniszterelnök, aki egyben azt is közölte, ha erre a linkre kattintunk a jövőben mindig megkaphatjuk majd Messengeren is a személyes üzeneteit.