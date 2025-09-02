RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktorral chatelhetsz: elindította saját chatcsatornáját

Még magasabbra emeli a kapcsolatot a követőivel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 11:10
Módosítva: 2025.09.02. 11:13
Orbán Viktor Harcosok Klubja Messengeren

"Március óta mindennap személyes üzenet küldök számotokra, helyzetértékelés, akcióterv, jövőkép, közvetlenül tőlem, csak nektek. Ezt a kapcsolatot most még magasabb szinte emelhetjük, stratégiai forródrótot létesítünk egymás között" – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, majd elárulta: 

mostantól Messenger-üzenetben is értesülhetünk a legfontosabb hírekről és azok hátteréről 

Orbán Viktor, YouTube
Orbán Viktorral chatelhetsz: elindította saját chatcsatornáját Fotó: YouTube

"A digitális szabadságharc kezdetét vette, tarts velem, és küzdjünk vállvetve az előttünk álló csatákban!" – buzdított a miniszterelnök, aki egyben azt is közölte, ha erre a linkre kattintunk a jövőben mindig megkaphatjuk majd Messengeren is a személyes üzeneteit.

 

