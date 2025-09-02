A jobboldal fel - a Tisza párt kikészült, derül ki a legújabb elemzésből

A Fidesz-KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évadnyitót: a kormánypártok 2025 nyarán stratégiai és taktikai előnybe kerültek Orbán Viktor vezetésével, miközben a Tisza Párt megtorpant, a Tisza-adóról szóló hírek pedig végkép megingatták pozícióját – derül ki az Alapjogokért Központ elemzéséből.

kép: Alapjogokért Központ

Az ukrán kémbotrány után következett a kiszivárgott adótervük, amely szerint többkulcsos SZJA-t vezetnének be, és felülvizsgálnák a családi adókedvezmények rendszerét is, vagyis a rezsicsökkentés után a magyar emberek szociális biztonságának újabb támpillérei kerültek veszélybe. Az ennek cáfolatára tett kísérletet semmissé tették Tarr Zoltán választás előtt elhangzott őszödi beszédként értékelhető mondatai, melyek szerint a tervek felfedése politikai bukáshoz vezethet. Ezzel szemben a jobboldal új perspektívát kínál az országnak a családoknak járó SZJA-kedvezményeket kiterjesztő adóforradalommal, az online honfoglalást szorgalmazó Digitális Polgári Körök megvalósításával, valamint a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon Start Programmal. Míg Orbán Viktor a nemzetközi szálakat mozgatni képes szereplőként jelent meg a diplomáciai térben, akinek tanácsaira az Egyesült Államok elnöke is támaszkodik, Magyar Péter csupán egy Brüsszelből mozgatott szálacskaként, az őt kezében tartó erők feje, Ursula von der Leyen pedig ismét európai katonák Ukrajnába vezényléséről beszél.

A 2026-os országgyűlési választást megelőző utolsó nyár a belpolitikai színtéren is mozgalmasabbnak bizonyult a szokásosnál. Elemzésünkben az őszi politikai szezon kezdetén, a parlamenti nyitány előtt vizsgáljuk meg azt, hogy miként alakult a pártok, politikai szereplők versenye a mögöttünk hagyott időszakban, és milyen sorrendben állnak fel a kampány-rajtrácsra. Arra az egyszerű kérdésre kerestük a választ, hogy ki nyerte a nyári időszakot?

Arra, hogy ki nyerte a nyári időszakot IDE kattintva találod meg a választ.



