Támadás történt, kórházba rohantak Orbán Viktor szövetségesével

Kampány közben támadták meg Andrej Babis cseh politikust.

Létrehozva: 2025.09.01. 20:48
támadás Andrej Babis mentő

Súlyos támadás híre rázta meg hétfő este a cseh Dobrá községét: mankóval esek neki Andrej Babisnak, a cseh ANO párt vezetőjére és volt miniszterelnökre, aki a közelgő cseh parlamenti választások kapcsán kampányolt. A politikust a fején érték a találatok, azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeznek rajta.

Egyelőre sem az állapotáról, sem a támadás körülményeiről nem érkezett hivatalos részletezés, a hatóságok és maga Babis sem nyilatkozott a történtekről. Az Expats és a Novinky tudósítása szerint a támadó egy 60 év körüli férfi volt, aki a tömegbe lépve a politikust fején és hátán ütötte mankójával.

A helyszínre érkező rendőrség azonnal közbelépett, az eset komoly riadalmat keltett a környéken, és rávilágít a politikai kampányok fokozódó feszültségére Csehországban.

A támadás időzítése különösen aggasztó, hiszen a parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartják. Andrej Babis a kampány intenzív szakaszában volt, amikor a fizikai támadás történt, és az eset egyértelműen a politikai légkört és a választások biztonságát érintő kérdéseket vet fel – írja a Mandiner.

 

