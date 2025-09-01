Támadás történt, kórházba rohantak Orbán Viktor szövetségesével

Kampány közben támadták meg Andrej Babis cseh politikust.
Súlyos támadás híre rázta meg hétfő este a cseh Dobrá községét: mankóval esek neki Andrej Babisnak, a cseh ANO párt vezetőjére és volt miniszterelnökre, aki a közelgő cseh parlamenti választások kapcsán kampányolt. A politikust a fején érték a találatok, azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeznek rajta.
Egyelőre sem az állapotáról, sem a támadás körülményeiről nem érkezett hivatalos részletezés, a hatóságok és maga Babis sem nyilatkozott a történtekről. Az Expats és a Novinky tudósítása szerint a támadó egy 60 év körüli férfi volt, aki a tömegbe lépve a politikust fején és hátán ütötte mankójával.
A helyszínre érkező rendőrség azonnal közbelépett, az eset komoly riadalmat keltett a környéken, és rávilágít a politikai kampányok fokozódó feszültségére Csehországban.
A támadás időzítése különösen aggasztó, hiszen a parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartják. Andrej Babis a kampány intenzív szakaszában volt, amikor a fizikai támadás történt, és az eset egyértelműen a politikai légkört és a választások biztonságát érintő kérdéseket vet fel – írja a Mandiner.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.