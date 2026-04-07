Te is rosszul tetted eddig a szemeteszsákot a konyhai kukába? Így kell csinálni!

Ugye te is mindig úgy teszed a konyhai kukába a szemeteszsákot, hogy belegyömöszölöd, majd a szélét ráhúzod a kuka szájára? Nos, egy praktikákra szakosodott páros most felfedte a helyes módszert. Meg fogsz lepődni! Pont fordítva kell eljárnod a szemeteszsákkal, mint eddig tetted!

Te is rosszul tetted eddig a szemeteszsákot a kukába? (Fotó: Pixabay/Colemay)

Fejjel lefelé húzd rá szemeteszsákot a kuka peremére!

Ki hitte volna, hogy a fordított technika egyszerűbb, ha szemeteszsákról van szó?! Ahelyett, hogy a szemeteszsákot előbb beletennéd a kukába, majd a száját rádolgoznád a kuka peremére, a kukazsákot fordítsd fejjel lefelé a száját húzd rá fentről pár centire a kuka tetejére. Ha megvagy, a szemeteszsák kiálló részét egyszerűen told bele a kuka belsejébe. Igen, ennyi az egész! A különböző praktikákban utazó Liz & Jeff Facebook-oldalán videó mutatja meg a bravúrt! Zseniális!