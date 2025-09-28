Bárki lehet profi hulladékszelektáló, mutatjuk, hogyan

A hazai lakosság egyre szakszerűbben válogatja szét a még hasznosítható hulladékokat. A jelentős javulásban nagy szerepe van a visszaváltási rendszer (REpont) bevezetésének, valamint annak, hogy a lakosság körében egyre inkább megjelenik a szemléletváltás a hulladékkezeléssel kapcsolatban. Azonban így is új meg új kérdések merülhetnek fel az emberekben a szelektálás során – sokan például még most kiürült tejesdobozzal a kezükben töprengenek a szemetesedény fölött. Lapunk ezért kérdés-feletet formájában felsorolja az esetleg nem mindenki által ismert, fő tudnivalókat.

Forrás: MOHU

Ki is kell mosni a konzerves dobozt, vagy elég kiöblíteni?

A legfontosabb, hogy kiürítsük, és ha szükséges, röviden kiöblítsük őket. A cél az, hogy ne maradjon bennük romlandó étel- vagy italmaradék. Ennek több oka is van. Egyrészt a szelektíven gyűjtött hulladék sok esetben kézi válogatáson megy át, ahol a dolgozóknak közvetlenül kell érintkezniük az anyagokkal. Ha a doboz vagy flakon szennyezett, az nemcsak kellemetlen, hanem rontja a többi tiszta csomagolóanyag újrahasznosíthatóságát is. Emellett gondoljunk a saját lakókörnyezetünkre is. A házhoz menő gyűjtés általában kéthetente vagy havonta történik, tehát a szelektív kukában hosszabb ideig állhat a hulladék. Ha nem öblítjük ki legalább nagyjából a dobozokat, könnyen kialakulhat kellemetlen szaghatás, ami minket és a környezetünkben élőket is zavarhat.

Mennyire kell megtisztítani a konténerbe szánt műanyagot, például mosogatószeres flakont?

Fontos kiemelni, hogy nem kell mosogatószert vagy forró vizet használni, és nincs szükség alapos súrolásra sem. Egy gyors öblítés hideg vízzel teljesen elegendő. Így a hulladék tisztább lesz, mi magunk is elkerüljük a kellemetlen szagokat, és a válogatás, illetve újrahasznosítás is hatékonyabban működik.

A jó gyakorlat a következő:

· Gyors kiöblítés hideg vízzel: ennyi kell csak a doboznak, flakonnak.

· Mosogatószer sem szükséges, sőt, nem is lenne környezetbarát.

· Az öblítés célja nem a tökéletes tisztaság, hanem hogy ne okozzon szaghatást és ne rontsa a környezetünk komfortját.