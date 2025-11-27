Kincsvadászatra indultunk a BÁV ART-tal – Ünnepi tippek az idei 86. Művészeti Aukcióról
Megnyílt a művészeti élet legjobban várt téli tárlata.
Ahogy közelednek az ünnepek, mindannyian keressük azt a különleges ajándékot, amely több mint egy tárgy: amely történetet, értéket és személyességet hordoz. Idén a BÁV ART teszi igazán inspirálóvá ezt a keresést, ugyanis megnyílt a művészeti élet legjobban várt téli tárlata, a 86. Művészeti Aukció kiállítása, amely november 30-ig látogatható a Szent István körúti galériában.
A kiállítás már önmagában is élmény: mintegy 800 tételt vonultat fel, köztük órákat, ékszereket, festményeket, bútorokat, ezüst- és műtárgyakat – mind olyan darabokat, amelyekből akár különleges karácsonyi ajándék is válhat. A bemutatott tételekre a meghirdetett kikiáltási árakról lehet licitálni a december 2–4. között, a MOMkultban megrendezésre kerülő háromnapos aukción.
Mi ezúttal nem a milliós tételekre vadásztunk, hanem azokra a megfizethető, mégis karakteres darabokra koncentráltunk, amelyek akár ajándéknak is tökéletesek.
Ünnepi ragyogás – elérhető árú ékszerek és órák
A vitrinekben sorakozó ékszerek és órák úgy csillognak, mintha előre készülődnének az ünnepekre. A klasszikus aranyfülbevalók, elegáns gyűrűk és karórák nemcsak különlegesek, hanem elérhető árúak is – így ideális meglepetések lehetnek szeretteink számára.
A kínálatban szerepel például a Hublot MDM Classic Fusion női karóra (28 mm, eredeti kaucsuk szíj, zafír kristályüveg, Eta kvarc szerkezet, 240 000 Ft), vagy az elegáns, fekete számlapos automata Omega arany férfi karóra (750-es arany tok, 220 000 Ft).
Az ékszerek között igazi különlegesség a briliáns női gyűrű, amely 16 briliánssal és egy ovális csiszolású szintetikus kék zafírral díszített (110 000 Ft), illetve a modern, letisztult formatervezésű Niessing nyakék, két briliánssal ékesített arany csúszkával (240 000 Ft).
Ezek a darabok nemcsak az ünnep fényét emelik, hanem hosszú távú értéket is képviselnek – mégsem kell hozzájuk milliókat kifizetni.
Eredeti művészet a fa alá
A festményeket és grafikákat bemutató szekcióban számos olyan alkotásra bukkantunk, amelyek nem igényelnek mélyen a pénztárcába nyúlást, mégis eredeti művészettel ajándékozhatunk meg valakit. A klasszikus és kortárs festmények kedvelői egyaránt találhatnak kedvükre valót.
Kiemelkedő tétel például K. Spányi Béla – Itatás című olajfestménye (220 000 Ft), amely lírai hangulatával tökéletes lehet egy otthon meghitt díszeként. Ugyanilyen izgalmas választás a városi élet dinamizmusát megfogó Berkes Antal – Nagyvárosi utca (220 000 Ft), amely modern enteriőrökben is remekül mutat.
Az ilyen méretű, eredeti művek ideális ajándékok lehetnek azoknak, akik szeretnének belépni a műgyűjtés világába, vagy egyszerűen egy különleges festményt szeretnének a fa alá tenni.
Bútorok és tárgyak, amelyek mesélnek
A kiállításon nemcsak ékszerek és festmények várnak: a bútor- és műtárgykínálat is tele van elérhető áron hazavihető különlegességekkel. A 19. század eleganciáját őrző bútorok közül a Biedermeier oszlopos vitrin (180 000 Ft) és a finoman berakásolt szalonasztal (150 000 Ft) különösen figyelemre méltó – tökéletes választások azoknak, akik egyedi karakterrel gazdagítanák otthonukat.
Az ezüsttárgyak között is igazi kincsekre bukkanhatunk: a Pest, 1940 körül készült elegáns art deco kínáló (120 000 Ft) modern terekben is remekül mutat, míg a részletgazdag, aranyozott belsejű neorokokó cukordoboz (Bécs, 1860, 130 000 Ft) igazi gyűjtői darab, működő zárszerkezettel.
A műtárgyak között kiemelkedik a különleges, áttört peremű Herendi tortatál (XIX. század vége, 70 000 Ft), valamint a nagyméretű, látványos, festett vadrózsamotívumos Zsolnay díszváza (160 000 Ft), amely bármely enteriőrben azonnal fókuszponttá válik.
Ezek a tárgyak mind egy-egy történetet hordoznak, mégis harmonikusan illeszthetők modern otthonokba – és igazán emlékezetes karácsonyi ajándékok lehetnek.
Miért érdemes most kincsvadászatra indulni?
A BÁV ART kiállítása és aukciója minden műkedvelőnek lehetőséget kínál, hogy valóban különleges – és gyakran meglepően megfizethető – darabokra találjon. Az ünnepek közeledtével pedig kevés szebb ajándék létezik annál, amely értéket hordoz és egyediséget sugároz.
A 86. Művészeti Aukció anyaga 2025. november 30-ig, minden nap 10:00–18:00 között tekinthető meg a BÁV ART Galériában (1055 Budapest, Szent István krt. 3.). Az aukció 2025. december 2–4. között zajlik a MOMkult Kupolatermében, ahol a gyűjtők személyesen vagy online, előzetes regisztrációval licitálhatnak az időtlen darabokra.
