Kincsvadászatra indultunk a BÁV ART-tal – Ünnepi tippek az idei 86. Művészeti Aukcióról

Ahogy közelednek az ünnepek, mindannyian keressük azt a különleges ajándékot, amely több mint egy tárgy: amely történetet, értéket és személyességet hordoz. Idén a BÁV ART teszi igazán inspirálóvá ezt a keresést, ugyanis megnyílt a művészeti élet legjobban várt téli tárlata, a 86. Művészeti Aukció kiállítása, amely november 30-ig látogatható a Szent István körúti galériában.

A kiállítás már önmagában is élmény: mintegy 800 tételt vonultat fel, köztük órákat, ékszereket, festményeket, bútorokat, ezüst- és műtárgyakat – mind olyan darabokat, amelyekből akár különleges karácsonyi ajándék is válhat. A bemutatott tételekre a meghirdetett kikiáltási árakról lehet licitálni a december 2–4. között, a MOMkultban megrendezésre kerülő háromnapos aukción.

Mi ezúttal nem a milliós tételekre vadásztunk, hanem azokra a megfizethető, mégis karakteres darabokra koncentráltunk, amelyek akár ajándéknak is tökéletesek.

Ünnepi ragyogás – elérhető árú ékszerek és órák

A vitrinekben sorakozó ékszerek és órák úgy csillognak, mintha előre készülődnének az ünnepekre. A klasszikus aranyfülbevalók, elegáns gyűrűk és karórák nemcsak különlegesek, hanem elérhető árúak is – így ideális meglepetések lehetnek szeretteink számára.

A kínálatban szerepel például a Hublot MDM Classic Fusion női karóra (28 mm, eredeti kaucsuk szíj, zafír kristályüveg, Eta kvarc szerkezet, 240 000 Ft), vagy az elegáns, fekete számlapos automata Omega arany férfi karóra (750-es arany tok, 220 000 Ft).

Az ékszerek között igazi különlegesség a briliáns női gyűrű, amely 16 briliánssal és egy ovális csiszolású szintetikus kék zafírral díszített (110 000 Ft), illetve a modern, letisztult formatervezésű Niessing nyakék, két briliánssal ékesített arany csúszkával (240 000 Ft).

Hublot MDM Classic Fusion női karóra / Forrás: BÁV ART Archívum

Omega arany férfi karóra / Forrás: BÁV ART Archívum

Briliáns női gyűrű / Forrás: BÁV ART Archívum

Niessing nyakék / Forrás: BÁV ART Archívum

Ezek a darabok nemcsak az ünnep fényét emelik, hanem hosszú távú értéket is képviselnek – mégsem kell hozzájuk milliókat kifizetni.

Eredeti művészet a fa alá

A festményeket és grafikákat bemutató szekcióban számos olyan alkotásra bukkantunk, amelyek nem igényelnek mélyen a pénztárcába nyúlást, mégis eredeti művészettel ajándékozhatunk meg valakit. A klasszikus és kortárs festmények kedvelői egyaránt találhatnak kedvükre valót.