RETRO RÁDIÓ

Kincsvadászatra indultunk a BÁV ART-tal – Ünnepi tippek az idei 86. Művészeti Aukcióról

Megnyílt a művészeti élet legjobban várt téli tárlata.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27.
pr cikk BÁV ART kincsvadászat

Ahogy közelednek az ünnepek, mindannyian keressük azt a különleges ajándékot, amely több mint egy tárgy: amely történetet, értéket és személyességet hordoz. Idén a BÁV ART teszi igazán inspirálóvá ezt a keresést, ugyanis megnyílt a művészeti élet legjobban várt téli tárlata, a 86. Művészeti Aukció kiállítása, amely november 30-ig látogatható a Szent István körúti galériában.

A kiállítás már önmagában is élmény: mintegy 800 tételt vonultat fel, köztük órákat, ékszereket, festményeket, bútorokat, ezüst- és műtárgyakat – mind olyan darabokat, amelyekből akár különleges karácsonyi ajándék is válhat. A bemutatott tételekre a meghirdetett kikiáltási árakról lehet licitálni a december 2–4. között, a MOMkultban megrendezésre kerülő háromnapos aukción.

Mi ezúttal nem a milliós tételekre vadásztunk, hanem azokra a megfizethető, mégis karakteres darabokra koncentráltunk, amelyek akár ajándéknak is tökéletesek.

Ünnepi ragyogás – elérhető árú ékszerek és órák

A vitrinekben sorakozó ékszerek és órák úgy csillognak, mintha előre készülődnének az ünnepekre. A klasszikus aranyfülbevalók, elegáns gyűrűk és karórák nemcsak különlegesek, hanem elérhető árúak is – így ideális meglepetések lehetnek szeretteink számára.

A kínálatban szerepel például a Hublot MDM Classic Fusion női karóra (28 mm, eredeti kaucsuk szíj, zafír kristályüveg, Eta kvarc szerkezet, 240 000 Ft), vagy az elegáns, fekete számlapos automata Omega arany férfi karóra (750-es arany tok, 220 000 Ft).
Az ékszerek között igazi különlegesség a briliáns női gyűrű, amely 16 briliánssal és egy ovális csiszolású szintetikus kék zafírral díszített (110 000 Ft), illetve a modern, letisztult formatervezésű Niessing nyakék, két briliánssal ékesített arany csúszkával (240 000 Ft).

Hublot MDM Classic Fusion női karóra / Forrás: BÁV ART Archívum
Omega arany férfi karóra / Forrás: BÁV ART Archívum
Briliáns női gyűrű / Forrás: BÁV ART Archívum
Niessing nyakék / Forrás: BÁV ART Archívum

Ezek a darabok nemcsak az ünnep fényét emelik, hanem hosszú távú értéket is képviselnek – mégsem kell hozzájuk milliókat kifizetni.

Eredeti művészet a fa alá

A festményeket és grafikákat bemutató szekcióban számos olyan alkotásra bukkantunk, amelyek nem igényelnek mélyen a pénztárcába nyúlást, mégis eredeti művészettel ajándékozhatunk meg valakit. A klasszikus és kortárs festmények kedvelői egyaránt találhatnak kedvükre valót.

Kiemelkedő tétel például K. Spányi Béla – Itatás című olajfestménye (220 000 Ft), amely lírai hangulatával tökéletes lehet egy otthon meghitt díszeként. Ugyanilyen izgalmas választás a városi élet dinamizmusát megfogó Berkes Antal – Nagyvárosi utca (220 000 Ft), amely modern enteriőrökben is remekül mutat.

K. Spányi Béla – Itatás / Forrás: BÁV ART Archívum
Berkes Antal – Nagyvárosi utca / Forrás: BÁV ART Archívum

Az ilyen méretű, eredeti művek ideális ajándékok lehetnek azoknak, akik szeretnének belépni a műgyűjtés világába, vagy egyszerűen egy különleges festményt szeretnének a fa alá tenni.

Bútorok és tárgyak, amelyek mesélnek

A kiállításon nemcsak ékszerek és festmények várnak: a bútor- és műtárgykínálat is tele van elérhető áron hazavihető különlegességekkel. A 19. század eleganciáját őrző bútorok közül a Biedermeier oszlopos vitrin (180 000 Ft) és a finoman berakásolt szalonasztal (150 000 Ft) különösen figyelemre méltó – tökéletes választások azoknak, akik egyedi karakterrel gazdagítanák otthonukat. 

Biedermeier oszlopos vitrin / Forrás: BÁV ART Archívum
Szalonasztal / Forrás: BÁV ART Archívum

Az ezüsttárgyak között is igazi kincsekre bukkanhatunk: a Pest, 1940 körül készült elegáns art deco kínáló (120 000 Ft) modern terekben is remekül mutat, míg a részletgazdag, aranyozott belsejű neorokokó cukordoboz (Bécs, 1860, 130 000 Ft) igazi gyűjtői darab, működő zárszerkezettel. 

 Art deco kínáló / Forrás: BÁV ART Archívum
Neorokokó cukordoboz / Forrás: BÁV ART Archívum

A műtárgyak között kiemelkedik a különleges, áttört peremű Herendi tortatál (XIX. század vége, 70 000 Ft), valamint a nagyméretű, látványos, festett vadrózsamotívumos Zsolnay díszváza (160 000 Ft), amely bármely enteriőrben azonnal fókuszponttá válik.

Herendi tortatál / Forrás: BÁV ART Archívum
Zsolnay díszváza / Forrás: BÁV ART Archívum

Ezek a tárgyak mind egy-egy történetet hordoznak, mégis harmonikusan illeszthetők modern otthonokba – és igazán emlékezetes karácsonyi ajándékok lehetnek.

Miért érdemes most kincsvadászatra indulni?

A BÁV ART kiállítása és aukciója minden műkedvelőnek lehetőséget kínál, hogy valóban különleges – és gyakran meglepően megfizethető – darabokra találjon. Az ünnepek közeledtével pedig kevés szebb ajándék létezik annál, amely értéket hordoz és egyediséget sugároz.

A 86. Művészeti Aukció anyaga 2025. november 30-ig, minden nap 10:00–18:00 között tekinthető meg a BÁV ART Galériában (1055 Budapest, Szent István krt. 3.). Az aukció 2025. december 2–4. között zajlik a MOMkult Kupolatermében, ahol a gyűjtők személyesen vagy online, előzetes regisztrációval licitálhatnak az időtlen darabokra. 

Kincsvadászatra indultunk a BÁV ART-al

fotó2025.11.26

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu