Aki érti az adatait, az érti a piacát – így épül a jövő vállalata

Az adatvezérelt működés már nem luxus, hanem versenyfeltétel

Az elmúlt évek gazdasági ingadozásai megtanították a cégeket arra, hogy a megérzések kora lejárt. Aki nem figyeli napi szinten a piaci és partneradatait, az gyakran akkor reagál, amikor már késő.

A modern vállalatok ma már nemcsak riportokat készítenek, hanem automatizált folyamatokat építenek. Egyre több cég használ SOAP- vagy API-kapcsolatokat, amelyek folyamatosan frissítik a partnerekről, ügyfelekről és pénzügyi folyamatokról elérhető adatokat. Az automatizáció hibátlan számlázást, pontos ügyfélkezelést és naprakész kockázatfigyelést tesz lehetővé, miközben tehermentesíti a menedzsmentet.

Aki beépíti az adatelemzést a napi működésbe, az gyorsabban reagál, pontosabban tervez, és előbb ismeri fel a kockázatokat, mint a versenytársai.

Forrás: OPTEN

A tervezés új alapja: adatok, nem megérzések

Egyre több cég használ üzleti intelligencia (BI) rendszereket arra, hogy éves terveit ne csak a múltbeli eredményekre, hanem valós idejű piaci és partnerinformációkra építse. A pénzügyi adatok mellett ma már a vevők fizetési szokásai, az iparági trendek, a beszállítók stabilitása és a partnerek megbízhatósága is fontos tényező a stratégiai tervezésben.

Egy ilyen elemzés megmutatja, mely ügyfelek hozzák a legtöbb értéket, hol nő a kintlévőségi kockázat, vagy éppen melyik szektorban várható megingás. A jó adathasználat nemcsak a hibák csökkentéséről szól, hanem a lehetőségek felismeréséről is. Az adat tehát nemcsak mér, hanem irányt mutat.

Forrás: OPTEN

Az automatizáció az új üzleti tudatosság

Az automatizált rendszerek ma már képesek valós időben jelezni, ha egy partner kockázati besorolása romlik, ha egy számla határidőn túl van, vagy ha a készpénzforgalom eltér a megszokott mintától. Az ilyen folyamatok nemcsak megelőzik a hibákat, hanem biztonságot is teremtenek – a vállalat pontosan tudja, mikor és miben kell beavatkoznia.

A hibamentes, automatizált működés egyben versenyelőny is: a vezetők az elemzésekre koncentrálhatnak, nem az adminisztrációra. A jövő cége nem több embert alkalmaz, hanem okosabban használja az adatokat.