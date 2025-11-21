Miért szaporodtak el a +36 30-as körzetszámról érkező kínai nyelvű hívások az elmúlt héten? (x)

Sokan számoltak be arról, hogy váratlanul csörrent meg a telefonjuk, majd a vonal másik végén egy gyors, gépies és idegen hang hallatszott, amelyet a legtöbben egyáltalán nem értettek. A jelenség különösnek tűnhet, ám több tényező kombinációja magyarázza, miért éppen most jelent meg ez a híváshullám és mik lehetnek mögötte.

A hívások mögött gyakran adathalász vagy pénzügyi csalási kísérlet állhat Fotó: pexels.com

A +36 30-as körzetszám Magyarországon régóta a mobilhálózathoz tartozik, és a felhasználók nagy része ilyen számon érhető el. Ez természetes módon megkönnyíti a tömeges, automatizált hívások indítását, mivel a csaló vagy adathalász hálózatok számára fontos, hogy a hívás olyan előhívóról érkezzen, amelyet a hívott fél nem gyanúsnak, hanem hazainak érzékel. A visszahívási arány ilyenkor általában magasabb, mintha például külföldi előhívóról történne a kontaktfelvétel. Az elmúlt napokban több olyan telefonszám is feltűnt a bejelentések között, ahol rövid időn belül akár több tucat ember jelezte ugyanazt a tapasztalatot, ami arra utal, hogy szervezett, központból irányított hívássorozat zajlik.

A kínai nyelv használata több célt is szolgálhat. Egyrészt megzavarja a hívott felet, aki nem tudja értelmezni az elhangzottakat, így nagyobb eséllyel bizonytalanodik el, esetleg visszahívja a számot, vagy megpróbálja kideríteni, miről volt szó. Másrészt a csalási hálózatok gyakran használnak olyan nyelvet, amely nem illeszkedik a célország mindennapi kommunikációjába. Ezzel azt a benyomást kelthetik, hogy valamilyen sürgős hivatalos ügyben keresték az illetőt, ami a felkavaró helyzet miatt ismételten arra ösztönözheti, hogy visszahívással vagy egy link megnyitásával reagáljon. Az automatizált hívórendszerek számára nem jelent akadályt az idegen nyelv alkalmazása, hiszen a rögzített szövegek akár több tucat országban is felhasználhatók ugyanazzal a hanganyaggal.

A hívások mögött gyakran adathalász vagy pénzügyi csalási kísérlet állhat. A hívott személy első reakciója sokszor az, hogy visszahívja a számot, különösen akkor, ha sejti, hogy téves kapcsolásról vagy valamilyen külföldi intézménytől érkező üzenetről lehet szó. A visszahívás azonban bizonyos esetekben emelt díjas számra irányíthatja át a telefont, ami jelentős költséggel járhat. Más esetekben a hívás célja csupán az, hogy aktivitást generáljon, és később egy további üzenet, SMS vagy chatlink érkezzen, amely már konkrétan adatot vagy banki információt próbál kicsalni. Az ilyen hívásoknál gyakran tapasztalható, hogy a beszélgetés rövid, gépies, majd a vonal hirtelen bont, ami szintén automatizált működésre utal.