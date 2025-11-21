Miért szaporodtak el a +36 30-as körzetszámról érkező kínai nyelvű hívások az elmúlt héten? (x)
Az elmúlt hét során látványosan megszaporodtak azok a telefonhívások, amelyek +36 30-as magyar mobilhálózati számról érkeztek, és a hívó fél kínai nyelven szólalt meg.
Sokan számoltak be arról, hogy váratlanul csörrent meg a telefonjuk, majd a vonal másik végén egy gyors, gépies és idegen hang hallatszott, amelyet a legtöbben egyáltalán nem értettek. A jelenség különösnek tűnhet, ám több tényező kombinációja magyarázza, miért éppen most jelent meg ez a híváshullám és mik lehetnek mögötte.
A +36 30-as körzetszám Magyarországon régóta a mobilhálózathoz tartozik, és a felhasználók nagy része ilyen számon érhető el. Ez természetes módon megkönnyíti a tömeges, automatizált hívások indítását, mivel a csaló vagy adathalász hálózatok számára fontos, hogy a hívás olyan előhívóról érkezzen, amelyet a hívott fél nem gyanúsnak, hanem hazainak érzékel. A visszahívási arány ilyenkor általában magasabb, mintha például külföldi előhívóról történne a kontaktfelvétel. Az elmúlt napokban több olyan telefonszám is feltűnt a bejelentések között, ahol rövid időn belül akár több tucat ember jelezte ugyanazt a tapasztalatot, ami arra utal, hogy szervezett, központból irányított hívássorozat zajlik.
A kínai nyelv használata több célt is szolgálhat. Egyrészt megzavarja a hívott felet, aki nem tudja értelmezni az elhangzottakat, így nagyobb eséllyel bizonytalanodik el, esetleg visszahívja a számot, vagy megpróbálja kideríteni, miről volt szó. Másrészt a csalási hálózatok gyakran használnak olyan nyelvet, amely nem illeszkedik a célország mindennapi kommunikációjába. Ezzel azt a benyomást kelthetik, hogy valamilyen sürgős hivatalos ügyben keresték az illetőt, ami a felkavaró helyzet miatt ismételten arra ösztönözheti, hogy visszahívással vagy egy link megnyitásával reagáljon. Az automatizált hívórendszerek számára nem jelent akadályt az idegen nyelv alkalmazása, hiszen a rögzített szövegek akár több tucat országban is felhasználhatók ugyanazzal a hanganyaggal.
A hívások mögött gyakran adathalász vagy pénzügyi csalási kísérlet állhat. A hívott személy első reakciója sokszor az, hogy visszahívja a számot, különösen akkor, ha sejti, hogy téves kapcsolásról vagy valamilyen külföldi intézménytől érkező üzenetről lehet szó. A visszahívás azonban bizonyos esetekben emelt díjas számra irányíthatja át a telefont, ami jelentős költséggel járhat. Más esetekben a hívás célja csupán az, hogy aktivitást generáljon, és később egy további üzenet, SMS vagy chatlink érkezzen, amely már konkrétan adatot vagy banki információt próbál kicsalni. Az ilyen hívásoknál gyakran tapasztalható, hogy a beszélgetés rövid, gépies, majd a vonal hirtelen bont, ami szintén automatizált működésre utal.
Sok érintett arról számolt be, hogy a hívás után néhány órával újabb, szintén ismeretlen számról érkezett megkeresés ugyanazzal a nyelvezettel és szerkezettel. Ez arra enged következtetni, hogy a híváshullám nem véletlenszerű, hanem előre megtervezett és széles körben futtatott kampány része. A korábbi időszakokban is előfordult már ilyen, de most feltűnően nagy számban jelentek meg a bejelentések, és az aktivitás néhány nap alatt is gyorsan emelkedett.
A hívások felépítése szintén sokat elárul a céljukról. A hívott fél többnyire néhány másodpercig hallja az idegen nyelvű bejelentkezést, majd vagy teljes csend következik, vagy a rendszer bontja a kapcsolatot. Ritkább esetben a hang valamilyen intézkedésre szólít fel, például arra kér, hogy nyomjon meg egy gombot vagy hívjon vissza egy másik számot. Ezek a módszerek világszerte jelen lévő telefonos csalási eszköztár részei, amelyek azt célozzák, hogy a hívott fél maga tegye meg a következő lépést.
A kérdés tehát elsősorban az, hogy miként érdemes reagálni. A legfontosabb, hogy senki ne hívja vissza az ismeretlen számot, különösen akkor ne, ha már a kapcsolatfelvétel is váratlan volt és idegen nyelven zajlott. Ha valaki kíváncsi, utánanézhet az adott telefonszámnak a különböző hazai adatbázisokban, amelyekben sokszor más felhasználók is jelezték a hasonló hívásokat. Ha ugyanarról a számról rövid időn belül sok bejelentés érkezik, az általában annak jele, hogy a hívó fél tömeges, automatizált rendszerből dolgozik. A hívás blokkolása szintén ésszerű lépés, mivel a hasonló számok sokszor ismételten visszahívnak.
A jelenség mögött meghúzódó technikai háttér azt mutatja, hogy a csalóhálózatok egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak kapcsolatba lépni a magyar felhasználókkal. A kínai nyelv, a magyar mobilkörzetszám és a rövid, gépi jellegű hívások kombinációja azt a célt szolgálja, hogy bizonytalanságot teremtsen, majd a kíváncsiságra vagy a megdöbbenésre építve lépésre kényszerítse a hívott felet. Bár sokan már felismerik a módszereket, a híváshullám intenzitása azt mutatja, hogy a támadók folyamatosan újabb eszközökkel próbálkoznak.
Az elmúlt hét tapasztalatai ezért arra intenek, hogy a jövőben is legyünk óvatosak az ismeretlen számokról érkező hívásokkal. Ha a telefonban idegen nyelvű hang szólal meg, különösen akkor, ha ezt gépies háttérhang vagy gyors bontás követi, jó eséllyel nem valódi kapcsolatfelvételről, hanem automatizált rendszer által kezdeményezett hívásról van szó. A tudatos hozzáállás, a higgadt reakció és a megfelelő óvatosság jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy bárki ilyen jellegű visszaélés áldozatává váljon.
(x)
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre