Felejtsd el a kenyérpirítót: így készíts nagy tételben pirítóst a családnak!

Tényleg csak azt tart vissza a pirítós készítésétől, hogy elő kéne venni a kenyérpirítót, ráadásul pirítósból kettő sosem elég?! Próbáld ki ezt a fergeteges praktikát, amivel egyszerre akár tucatnyi pirítóst készíthetsz, s még csak kenyérpirító sem kell hozzá!

Így készíthetsz egyszerre 10-12 pirítóst! (Fotó: Pexels/Khezez – Képünk illusztráció)

Reggelire és vacsorára is jólesik a pirítós, akár vajjal és csipetnyi sóval, akár tojással, idényzöldséggel fogyasztja az ember! A Liz & Jeff Facebook-oldal által közzétett tipp segítségével pedig nagy tételben gyárthatod a pirítóst, s még csak extra kiegészítőre sincs szükség hozzá! Mindössze a sütőrácsra s alá egy hőálló tálra a sütőbe. Fogd a toast kenyérszeleteket és állítsd egyesével a sütőrács rácsai közé úgy, hogy aláteszel egy hőálló tálat, ami alulról alátámasztja a kenyérszeleteket és felfogja az esetlegesen lehulló morzsákat, és mehet is a sütés. A hőfokot és a sütési időt érdemes mindenkinek a saját sütőjével kikísérletezni.