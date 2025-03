Egy nő felvette, mit csinál alvajárás közben: sokkolták a látottak – videó

Sarah Kraffty már kiskora óta hajt végre különleges dolgokat az éjszaka alvajáróként. Azonban csak nemrégiben döntöttek úgy férjével, hogy megosszák TikTokon ezeket az éjszakai randalírozásokat, miután egy másik tartalomgyártónál hasonló videókat láttak.

Az alvajáró nőt meglepte, hogy mennyi ember jár hasonló cipőben, mint ő (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A házaspár vásárolt kamerákat, és körbehelyezték őket a házukban, még a hűtőszekrényükbe is raktak egyet. Az első néhány nap után visszanézték a felvételeket, hogy lássák, mit csinált Sarah azon az éjjelen, majd megosztották az alvajáró kalandokat TikTokon. Az első videó 1,4 milliós nézettséget kapott, pedig felesége csak egy koktélt készített el benne egy tálban, ami tojást és székletlazítót tartalmazott.

A kommentekben ezrek osztották meg saját alvás közbeni kalandjaikat, vagy a családtagjaik, vagy barátaik hasonló történeteit. Sarah nagyon meglepődött azon, hogy mennyi ember jár hozzá hasonló helyzetben az alvajárás terén.

A People-nak nyilatkozva a házaspár elmagyarázta, hogy már a kamerák beállítása előtt is volt egy ellenőrző listájuk, amit minden este végigjártak, és ennek része, hogy mindent bezárnak, hogy Sarah ne tudjon kimenni a házból. Emellett ügyelnek arra is, hogy a mikró, a kenyérpirító és a sütő mind le legyenek kapcsolva vagy zárva. Ezt a rutint követőikkel is megosztották, hátha valaki merít belőle inspirációt, de még ők is kaptak néhány jó tippet, amit beleépítettek saját esti rutinjukba.

A jövőre nézve Sarah és Joel remélik, hogy továbbra is megoszthatják az alvajáró kalandokat, hogy növeljék a tudatosságot és inspiráljanak másokat, akik szintén alvajárók, hogy elfogadják ezt a viselkedést.