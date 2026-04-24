Szereted a mangót? Itt egy trükk, hogy soha többé ne kelljen szenvedned a meghámozásával

Az egzotikus gyümölcsök egyik slágerterméke a mangó, rengetegen szeretik. Igaz, a hámozása nem egyszerű, ám létezik egy módszer, amivel gyerekjáték megszabadítani ezt a finomságot a héjától.

Egyetlen mozdulattal eltávolítható a mangó héja

Ahelyett, hogy megküzdenél a mangó héjának eltávolításával, próbáld ki ezt a laza módszert! Vágj egy szelet mangót, majd illeszd a gyümölcsöt húsával befelé egy pohár szájához. Ha megvan, nyomd az üveg szélének és lassan, erőteljesen húzd le. Amilyen egyszerűnek hangzik, olyan könnyű. A Liz & Jeff Facebook-oldalon látható a módszer videója: