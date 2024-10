Hámozzuk a krumplit vagy ne? Te is rosszul csinálod?

A burgonya a magyar konyha egyik alapzöldsége; rakott krumpli, krumplis tészta, krumplilángos és még naphosszat sorolni lehetne, mennyi ételnek kulcsfontosságú összetevője a krumpli. Szinte ez az egyetlen olyan zöldség, ami az évben bármelyik hónapjában megtalálható a boltok polcain, sokan mondják, ha van krumpli a háznál, már nincsen gond, hiszen gyorsan el lehet készíteni belőle bármilyen ételt.

Sokan a krumplis ételek előkészítését a hámozással kezdik, de vajon szükséges első lépés ez minden esetben? Fotó: Pexels

Jól használjuk a krumplit?

Általában 3 fajta módszer van a krumpli előkészítésére; van, aki minden esetben, fajtától függetlenül meghámozza, van, aki sosem hámoz, van, aki pedig fajtától és az elkészíteni kívánt ételtől függően meghámozza vagy csak alaposan megmossa. Az All Recipes újságírója több termesztőt is megkérdezett, hogyan érdemes felhasználni a burgonyát.

Első lépés: krumplihámozás... vagy mégsem?

A megkérdezett 4 termesztőből 3-an határozottan azt állítják, hogy nem szükséges meghámozni. Ha a krumpli héját is elfogyasztjuk, az táplálóbb, időt is spórolunk vele és még a ételhulladék mennyiségét is csökkentjük. A krumplit ebben az esetben folyó víz alatt érdemes megmosni és egy kefével átdörzsölni.

Egészséges-e a krumpli héját elfogyasztani?

A krumpli héja tele van értékes ásványi anyagokkal, vitaminokkal és a bélflóra egészségét támogató rostokkal. Ráadásul nem csak egészséges, még a főzést is megkönnyíti, hiszen az ételek ropogósabbak lesznek és nem száradnak ki olyan gyorsan.

Van, amikor mégis a hámozással kezdünk

Egyes ételek elkészítéséhez elengedhetetlen a krumpli megpucolása, illetve ha sérült, kicsírázott vagy már ráncos a burgonya, akkor is érdemes meghámozni - írta a Mindmegette.