Ennek a csillagjegynek ma tökéletesek a megérzései, mindenképpen randizzon este!

Itt a hét utolsó munkanapja! Bár húsvéthétfő miatt rövidebb volt ez a hét, mégis jó lesz kipihenni. A Nyilas lassítson, a Bak használja ki, hogy szárnyal a munkahelyén! Egy csillagjegy viszont ma tévedhetetlennek bizonyul, a megérzései nem csalnak. Használja ki és randizzon ma este!

Napi horoszkóp: 2026. április 10., péntek – Az Ikrek csillagjegy megérzései ma nem csalnak, randizzon ma este!

Kos

Pénteken nagyon kedvező fényszögek hatnak önre. A Mars már a jegyében jár, ami indulatossá teheti, viszont ezt most fékezi a Bak Hold józansága. Nagyon hatékony nap, és lesz egy szuper meglátása, felismerése is a Merkúr fényszögének köszönhetően.

Bika

A Hold föld-elemű jegyben, a Bakban jár, és kap egy szuper fényszöget a Merkúrtól. Igazán villámgyorsan vág az esze, és mindent egy csapásra meg tud oldani. Nagyon jó energiák hatnak önre egész nap, és része lehet egy olyan találkozásban is, ami nagy hatással lesz a jövőjére.

Ikrek

Az uralkodó bolygója, a Merkúr a legjobb fényszöget zárja be a Bak Holddal. Az intuíciója most félelmetesen jól működik, szinte a veséjébe lát a másiknak. Ezt jól tudja használni nemcsak a munkában, de akár magánéletben, ismerkedéskor is.

Rák

A Bakban jár a Hold, az uralkodó bolygója, ez nagyon fegyelmezetté teszi. Most még egy nagyot tud haladni a feladataival ezen a rövid munkahéten. Az is lehet, hogy valaki most önhöz fordul tanácsért, és nagy segítségére lesz.

Oroszlán

A Bak Hold segít abban, hogy a szokásosnál jóval gyakorlatiasabban álljon a feladataihoz. Bár ön alapvetően lendületes és ösztönös, ma a megfontoltság hozza meg a sikert. A Merkúr fényszöge révén egy jó ötlete is támadhat, amit érdemes azonnal megvalósítani.

Szűz

Önnek kifejezetten kedveznek a mai bolygóállások. A Merkúr és a Bak Hold harmonikus kapcsolata tiszta gondolkodást és szinte briliáns problémamegoldó képességet ad. Ha van valami, amit eddig halogatott, ma könnyedén a végére járhat.

Mérleg

A mai nap kissé komolyabb hangulatot hozhat, amit a Bak Hold okoz. Ugyanakkor ez segít abban, hogy rendet tegyen maga körül, akár szó szerint, akár átvitt értelemben. Egy beszélgetés most különösen fontos felismerést hozhat.