Miért a nyúl hozza a tojást és miért pont barkaágat díszítünk húsvétkor? Íme a válaszok!

Mutatjuk mi köze a húsvéthoz a nyúlnak, a báránynak és a tojásnak, hogy miért dekorálunk barkával és miért járunk egyáltalán locsolkodni?! Íme a kicsiket és nagyokat leginkább foglalkoztató kérdések egyszerű magyarázatai!

Mit ünneplünk pontosan húsvétkor?

A húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. Ilyenkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük a niceai (nikaiai) zsinat döntése értelmében. Húsvét napja a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő holdtölte után az első vasárnap van, vagyis ez egy mozgó ünnep. Idén a húsvéti ünnepkör április 3. és 6. közé esik.

Miért a nyúl hozza a tojást húsvétkor?

Régen pogány szokás volt a húsvét is, és a szapora nyúl volt kezdetekben az egyik szimbóluma. Ez az egyik oka annak, hogy a húsvéti nyúl hozza a hímes tojást ilyenkor. Másrészt azért, mert a német legendák szerint az alvilág istennője bosszúból egy madarat nyúllá változtatott úgy, hogy az továbbra is tudott tojást rakni. Így válhatott a húsvét szimbólumává a nyúl. A harmadik verzió szerint úgy kapcsolódik a nyúl a húsvéthoz, hogy egy kislány télen azért imádkozott a Hold istennőhöz, hogy mentsen meg egy sebzett madarat. Az istennő nyúllá változtatta az állatot, ami a gondoskodásért cserébe tavasszal színes tojásokat tojt a fűbe a kislánynak.

Mi köze a tojásnak a húsvéthoz?

A húsvét eredetileg a tavasz és a termékenység ünnepe volt, így lett a jelképe a tojás (és a nyúl is). Krisztus halála és feltámadása után a húsvét keresztény ünneppé vált, viszont az ünnephez tartozó szimbólumokat megtartották, így a tojást is. Egy másik elmélet szerint – mivel a középkori keresztények nem ettek tojást a böjt ideje alatt, – viszont a tyúkok tojtak, ezért a sok összegyűlt tojást tették az ünnepi asztalra, és így válhatott a húsvét szimbólummá a tojás.

Honnan ered a húsvéti tojáskeresős játék?

A középkorban húsvét idején az adókat és a bérleti díjakat tojással, tyúkkal, vagy nyúllal is ki lehetett fizetni. Ebből a szokásból alakulhatott ki később az, hogy az úgynevezett adótojásokat elrejtették a gyerekeknek, játékból. A 17. században már fel is díszítették őket, és mivel a tyúk nem tud színes tojást tojni, ráfogták a nyuszira.