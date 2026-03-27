Dobd fel az idei húsvétot: nem kell kézügyesség a látványos nyuszi tortához
Ehhez tényleg nem kell kézügyesség! Itt az idei húsvét slágere!
Nyuszifej formájú torta? Még mielőtt azt mondanád, hogy neked ehhez nincs türelmed és kézügyességed, eláruljuk: egyik sem kell hozzá! Pillanatok alatt kész az idei húsvét slágere!
A sonka és a tojás után jólesik a nyuszi torta húsvét ünnepén!
Fogd a klasszikus, kerek piskótát, majd a tortaforma segítségével a tetejéről és az aljáról is vágj le egy azonos ívű cikkelyt! Fogj egy ép, kerek piskótaformát és az imént vágott darabok közül a nagyobbikat helyezd a torta aljára vízszintesen, a két cikkelyt pedig a tetejére függőlegesen. Kész is a nyuszi torta, már csak meg kell kenni tortakrémmel, pofit kell rajzolni barna vagy fekete dekorcukorral, illetve feldobni az egészet színes cukorkákkal, drazsékkal! Ugye, hogy nem kell hozzá kézügyesség!
