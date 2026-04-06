Egy csillagjegy ma nosztalgikus hangulatba kerülhet
A Szűz legyen óvatos, a Halak ne vegyen mindent túl komolyan. Egy csillagjegy pedig ne lepődjön meg, ha ma nosztalgikus hangulatba kerül.
A húsvéthétfő a nyugalom, a jó társaság, a kikapcsolódás és a feltöltődés ideje a legtöbb csillagjegy számára. Igaz, akadnak kivételek. A Szűz például legyen ma óvatos, a Halak csillagjegy szülötte pedig ne vegyen mindent túlságosan komolyan.
Napi horoszkóp: 2026. április 6., hétfő – A Kos csillagjegy szülötte ma nosztalgikus hangulatba kerülhet
Kos
Húsvéthétfő az önfeledt találkozásokról szól, és nagyon vidámmá teszi a Nyilas Hold a napi horoszkóp szerint. Olyan szép ez a nap, hogy ettől egy picit nosztalgikus, szentimentális hangulatba is kerülhet. Ez persze nem baj, sőt, most van az ideje újra átgondolni, hogy mennyi mindenért lehet hálás.
Bika
Húsvéthétfőn a békés együttlété a főszerep. Finom ételek, italok várják, és engedjen el most minden problémát. Ünnep van, csak erre gondoljon. Ha lehetséges, kis időt külön is töltsön a párjával. Ne csak a családé legyen az egész húsvéti ünnep!
Ikrek
A Nyilas jegyébe lépő Hold jókedvet hoz. Jólesik az elmúlt napok izgalma után tényleg kikapcsolódni. Ha volt is korábban súrlódás, az ünnepen most biztosan sikerül ezeket tisztázni. Egy spontán program vagy találkozás még színesebbé teheti a napját, és nagyon emlékezetessé teszi a húsvétot.
Rák
Húsvéthétfőn is fontos úgy intézni a programokat, hogy azok ne csak másoknak, hanem önnek is valóban örömet szerezzenek. A Nyilas Hold vidám energiákat hoz, így most különösen jólesik a társaságban, barátokkal töltött idő. Igazán sok nevetés és persze finom ételek, italok várják ezen az ünnepnapon.
Oroszlán
Nagyon jó napja lesz húsvéthétfőn. Azok is hálásak lesznek ma önnek, akiktől ilyesmit általában nem is mer remélni, sőt, ezt most ki is mutatják, meg is fogalmazzák. És ön is kaphat ingyen jó tanácsot, segítő támogatást, csak észre kell vennie a jó szándékot…
Szűz
Vidámságot hoz a Nyilas Hold, ugyanakkor a konfliktushelyzetek elkerüléséhez húsvét hétfőn szüksége lesz a korábbi tapasztalatokra és emberismeretére is. Legyen a lehető legóvatosabb a beszélgetések során, ugyanis valaki alig várja, hogy megsértődjön.
Mérleg
A Nyilas Hold önnek is szuper hangulatot hoz. Ma minden adott hozzá, hogy remekül érezze magát, főleg, ha néhány barátot is áthív. Nem csak rokonokkal, családdal lehet tölteni ezt az ünnepet, hanem barátokkal is.
Skorpió
Húsvét hétfőn a Nyilas jegyébe lép a Hold, amelynek köszönhetően teljes az összhang önben és ön körül. Érdemes újra átgondolni a közeli és távolabbi jövő terveit, de csakis a személyes életében! Munkával foglalkozni húsvéthétfőn tilos!
Nyilas
Húsvéthétfőn a jegyébe lép a Hold, ami szuper hangulatot hoz. Nagyszerűen alakul az ön számára ez a nap! Igazán a feltöltődésről és a kikapcsolódásról szól minden. Elképzelhető egy kis csavar is a dologban, de most tényleg minden a lehető legjobban alakul.
Bak
Húsvéthétfőn engedje ki a kezéből az irányítást, és csak hagyja, hogy a dolgok maguktól alakuljanak. Nem kell mindent kézben tartania, most az ünnep inkább a pihenésről szóljon. Nyilván nem a főzésre gondolunk, arra oda kell figyelni, de egyébként most spontán módon alakulnak a legszebben a dolgok.
Vízöntő
A húsvéthétfő igazán úgy alakul, ahogy ön szeretné. Az elmúlt napokat a mély érzések jellemezték a Skorpió Hold miatt, de most már inkább a vidámság és a szórakozás dominál a Nyilas Hold hatása miatt. Lehet ez a húsvéthétfő egy kicsit rendhagyó is.
Halak
Húsvéthétfőn végre fellélegezhet, és élvezheti az ünnep nyugodtabb, vidám oldalát. A Nyilas Hold segít abban, hogy egy kicsit távolabbról nézzen rá a dolgokra, és ne vegye túl komolyan, ha valaki beszól, vagy tesz egy megjegyzést.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre