Egy csillagjegy ma nosztalgikus hangulatba kerülhet

A húsvéthétfő a nyugalom, a jó társaság, a kikapcsolódás és a feltöltődés ideje a legtöbb csillagjegy számára. Igaz, akadnak kivételek. A Szűz például legyen ma óvatos, a Halak csillagjegy szülötte pedig ne vegyen mindent túlságosan komolyan.

Napi horoszkóp: 2026. április 6., hétfő – A Kos csillagjegy szülötte ma nosztalgikus hangulatba kerülhet

Kos

Húsvéthétfő az önfeledt találkozásokról szól, és nagyon vidámmá teszi a Nyilas Hold a napi horoszkóp szerint. Olyan szép ez a nap, hogy ettől egy picit nosztalgikus, szentimentális hangulatba is kerülhet. Ez persze nem baj, sőt, most van az ideje újra átgondolni, hogy mennyi mindenért lehet hálás.

Bika

Húsvéthétfőn a békés együttlété a főszerep. Finom ételek, italok várják, és engedjen el most minden problémát. Ünnep van, csak erre gondoljon. Ha lehetséges, kis időt külön is töltsön a párjával. Ne csak a családé legyen az egész húsvéti ünnep!

Ikrek

A Nyilas jegyébe lépő Hold jókedvet hoz. Jólesik az elmúlt napok izgalma után tényleg kikapcsolódni. Ha volt is korábban súrlódás, az ünnepen most biztosan sikerül ezeket tisztázni. Egy spontán program vagy találkozás még színesebbé teheti a napját, és nagyon emlékezetessé teszi a húsvétot.

Rák

Húsvéthétfőn is fontos úgy intézni a programokat, hogy azok ne csak másoknak, hanem önnek is valóban örömet szerezzenek. A Nyilas Hold vidám energiákat hoz, így most különösen jólesik a társaságban, barátokkal töltött idő. Igazán sok nevetés és persze finom ételek, italok várják ezen az ünnepnapon.

Oroszlán

Nagyon jó napja lesz húsvéthétfőn. Azok is hálásak lesznek ma önnek, akiktől ilyesmit általában nem is mer remélni, sőt, ezt most ki is mutatják, meg is fogalmazzák. És ön is kaphat ingyen jó tanácsot, segítő támogatást, csak észre kell vennie a jó szándékot…

Szűz

Vidámságot hoz a Nyilas Hold, ugyanakkor a konfliktushelyzetek elkerüléséhez húsvét hétfőn szüksége lesz a korábbi tapasztalatokra és emberismeretére is. Legyen a lehető legóvatosabb a beszélgetések során, ugyanis valaki alig várja, hogy megsértődjön.