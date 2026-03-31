Lopják az üzemanyagot Németországban a megemelkedett árak miatt. Bár a hatóságok folyamatosan küzdenek a tolvajokkal, a bűncselekmények több formában is megjelennek az országban – írja a Ripost.

Lopják az üzemanyagot kicsiben és nagyban

A benzin és a dízel drágább, mint valaha, és egyre több az arcátlan lopás Németország-szerte - írja a Bild. Csak az elmúlt hetekben számos esetről számoltak be a nyomozók: Heilbronnban az elkövetők 200 liter gázolajat loptak el egy teherautóból. Az Enzkreis kerületben található pihenőhelyen elképesztő mennyiségű, 500 liternyi üzemanyag tűnt el. Ravensburgban ismeretlenek még ennél is tovább mentek – egy tucat jármű tartályát törték fel, és több ezer liter üzemanyagot loptak el! Az építkezések is egyre gyakrabban válnak célponttá: Salachban a tolvajok mintegy 1200 liternyi üzemanyagot loptak el építőipari berendezésekből, Ulmban pedig 1000 liternyi üzemanyag tűnt el egy cég tartályából. Különösen alattomos eset történt Memmingenben, amikor egy szélhámos fizetési problémát színlelt, és egy másik vásárlóval fizettette ki az üzemanyagát.

A módszerek egyszerűek és hatékonyak:

Az elkövető hamis rendszámtáblával tankol, majd fizetés nélkül elhajt. A tanksapkákat feltörik, vagy a tartályokat megfúrják, az üzemanyagot tömlővel szívják ki. Építkezések munkagépeit vagy cégek garázsaiban tartott autóit csapolják meg.

Az elkövetők gyakran éjszaka támadnak, furgonokkal érkeznek, hogy több száz litert vigyenek magukkal.

A rendőrség és a szakértők most fokozott óvatosságra intenek:

Amikor csak lehetséges, garázsban vagy jól megvilágított helyen parkoljon a járművekkel. Rögzítse az üzemanyagtartály sapkáját, vagy parkolja le a járművet úgy, hogy ne lehessen hozzáférni, például falhoz vagy oszlophoz. Ne tároljon jelentős dízelkészletet szabadon hozzáférhető helyeken.

A tiszás energiaterv Magyarországon is hasonló állapotokat hozna, most a magyar embereket a kormány által biztosított védett ár segíti a kutakon.