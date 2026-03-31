"Védett árral 20 ezer, tiszás árral 25 ezer": Orbán Viktor leplezte le a Tisza aljas húzását
A Tisza megszüntetné a védett árat.
Ami védett árral 20 ezer, az tiszás árral 25 ezer.
Ez a tiszás energiaterv ára a kutaknál. Április 12-én mondjunk rá nemet!
A Fidesz a biztos választás.
- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában.
A miniszterelnök ugyanis megnézte egy magyar benzinkúton, hogy mennyi a különbség a Tiszás benzinár és a magyar kormány által védett ár között, amelyet egyébként bárki megtekinthet, ha megtankolja autóját.
Egy végett ár nélküli, 25 ezer forintos tankolás a védett árral csupán 20 ezer forintba kerül a miniszterelnöknek, így
5 575 Ft-ot spórolt egy tankolással.
Erről is döntünk április 12-én, ezért is a Fidesz a biztos választás.
Hírlevél-feliratkozás
