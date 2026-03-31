A Kapitány-terv: havi 145 ezer mínusz a magyar háztartásoktól

A Tisza nyilvánosságra került „energiaátállási terve” több ponton súlyos, a magyar háztartásokra drámain nagy ársokkot rakó intézkedést tervez. Mindezek alapja – ahogyan a Kapitány Istvánhoz köthető dokumentum fogalmaz – az, hogy A) „ki kell vezetni az orosz energiabeszerzéseket, B) „szakítani kell a hatósági árszabályozással”, és C) „a hazai szereplők mesterséges előnyben részesítésével”. A korábbi brüsszeli „ajánlásokat” és a nyílt zsarolásban testet öltött ukrán szándékokat a Kapitány-terv önmagában logikusan szolgálja: az Európai Bizottság és a Zelenszkij-kormány által is követelt, olcsó orosz energiahordozókról való leválás valóban fenntarthatatlanná tenné az Unió által korábban is számtalanszor kritizált rezsicsökkentést – az így kialakított piacilag az állam számára valóban teljesen veszteséges helyzet pedig elegendő indokul szolgálhat a magyar energiaszektor privatizációjára - írja az Alapjogokért Központ.

A dokumentum konkrét lépéseket is felvázolt, hogyan valósítaná meg mindezt, a rezsiárak – és a magyar energiacégek” – „piacosításától” elkezdve, a védett benzinárak megszüntetésén át új energiaadóig. Ha mindez megvalósulna, egy átlagos magyar család megközelítőleg 145 ezer forinttal fizetne többet, mint ma – ez lenne az ára annak, hogy ma a Tisza megkap minden pénzügyi és szolgálati segítséget Brüsszeltől és Kijevtől:

1. Megszüntetnék a rezsivédett lakossági gáz- és villanyárat – amely ma Európában a legalacsonyabb –, miközben kiárusítanák a MOL-t és az MVM-et. Ez egyértelmű többletteher a magyar családoknak és a nyugdíjasoknak: havi 120 000 forint, azaz évi 1 440 000 forint.

A magyar családok jelenlegi, átlagos havi áram- és gázköltsége mintegy 20 000 forint. A Tisza leválna az olcsó orosz energiáról és eltörlné a rezsivédett árakat. Mindehhez hozzájön az iráni válság, valamint az ukrán olajblokád hatása is: a rezsiköltségek négyszeresére-ötszörösére, akár hatszorosára emelkedhetnek. Vagyis a Kapitány-terv már önmagában havi kb. 100 000 forintot venne ki a magyar családok zsebéből.