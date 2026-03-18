Laza 1,8 millió forintjába kerülne egy magyar családnak, amit a tiszás Kapitány mond.

Nem kell rezsicsökkentés.

Nem kell a benzinre védett ár.

Nem kell árréscsökkentés – gyakorlatilag ezt mondta a minap a Tiszába ejtőernyőztetett Kapitány István. Szerinte a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába.

Tegyük hozzá, ezeket az intézkedéseket azért hozta a kormány, hogy megvédje a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől.

A Shell-részvényeken milliárdos Kapitány István aligha tudja mennyibe is kerül az üzenete egy átlagos magyar családnak, ezért kiszámoltam.

Vegyünk egy kétgyermekes családot, ahol a szülők átlagkeresetűek. Az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból.

1️⃣. A rezsicsökkentés eltörlése azt jelentené, hogy a jelenlegi, évi nagyjából 250-350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az 1 millió forintot is, ami legalább 600 ezer forintos többlet. Arról nem beszélve, hogy a Tisza az ukránok és Brüsszel kedvéért teljesen levágná az országot az olcsóbb orosz energiáról, ami hatalmas kiesés ellátási zavarokat is okozhat, s még nagyobb, akár négyszeres rezsit jelenthetne mindenkinek.

2️⃣. Az olajválság és az ukrán olajblokád miatt a védett ár nélkül már Magyarországon is elszabadult volna benzin ára. A védett üzemanyagár nélkül a benzin ára könnyen literenként 1000 forint körül alakulhatna; egy átlagos autóhasználat mellett ez évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. (Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk évi 18 ezer kilométer futással és 8 literes fogyasztással, a másodiknál felével.)

3️⃣. Az árréscsökkentést a nagy élelmiszerláncok indokolatlanul magas árrése ellen vezette be a kormány. Az árréscsökkentés megszüntetése pedig azt eredményezné, hogy a boltok magasabb árréseket érvényesítenek, ami egy átlagos családnál évi 180–360 ezer forinttal drágább bevásárlást jelentene.

Ha mind ehhez még hozzáadjuk a Tisza megszorító csomagjának többi elemét, amit politikusaik és szakértőik emlegetnek (az SZJA-emelése, a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése), akkor a tiszás elvonás mértéke brutális.

Évi több millió forintot vennének el egy kétgyermekes családtól!

Akinek van füle hallja, akinek van szeme látja: a Tisza nem csak a magyar családok békéjét és biztonságát, de a pénzét is keményen fenyegeti.

Brüsszel, Ukrajna és a multik kedvéért kizsebelnék a magyar családokat! Ne hagyjuk!