Ez a csillagjegy ma mindenképpen hallgasson a megérzéseire!
Az Ikrek és a Szűz legyen türelmes, a Bak jó hírt kaphat. Egy csillagjegy pedig hallgasson a megérzéseire!
Izgalmas nap a mai: szinte az összes csillagjegy szülötte számára. Van, akit a megérzései segítenek, mást a véletlen, de olyan csillagjegyek is akadnak, melyeket a türelem támogat.
Napi horoszkóp: 2026. április 14., kedd – A Rák csillagjegy szülötte ma hallgasson a megérzéseire!
Kos
Energikusnak, aktívnak érzi magát kedden. Örömmel veti magát a munkába, és nagyon hatékonyan is dolgozik, sok feladatot ledarál. Egyeztetésre is alkalmas a mai nap, szóval ha van fontos ügy, amit át kell tárgyalni, azt mostanra időzítse. Most tető alá tud hozni egy mások fontos ügyet is.
Bika
Nagyon különleges lehetőségek várnak ma önre. Valójában bármi jó megtörténhet önnel kedden. A Vénusz az ön jegyében jár, ez egy szuper hatás, amit még tetéz a Halak Hold és a Jupiter fényszöge. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően sokkal jobban sikerül egy ügy, mint korábban gondolta, ami kapcsolatban lehet a pénzügyekkel is.
Ikrek
Ma a Kos energiái dominálnak, még úgyis, hogy a Hold jegyet vált délelőtt. Most pontos ugyanis a Mars és a Neptunusz együttállása. Emiatt nehéz lesz kiigazodni a káoszos helyzeteken. Legyen türelmes, és legyen tisztában vele, hogy az idő most önnek dolgozik.
Rák
A mai nap érzelmileg megterhelő lehet, mert a káoszos energiák önt különösen érzékenyen érintik. Könnyen elbizonytalanodhat, vagy úgy érezheti, hogy kicsúszik a talaj a lába alól. A Vénusz–Jupiter fényszög azonban segít: hallgasson a megérzéseire, és minden a helyére kerül.
Oroszlán
A Kosban lévő bolygók felpörgetik az energiáit, de a Mars–Neptunusz együttállás miatt könnyen rossz irányba viheti a lendület. Ne akarjon mindent azonnal megoldani vagy irányítani. Ha egy kicsit hátralép, tisztábban fogja látni a helyzeteket.
Szűz
A mai káoszos energiák próbára tehetik a rendszerező, precíz énjét. Nehéz lehet eligazodni a zavaros információk között, és ez feszültséget okozhat. A legjobb, amit tehet, hogy nem akar mindent azonnal megérteni vagy megoldani. Adjon időt a dolgoknak.
Mérleg
Akár kisebb kockázatot is vállalhat kedden. A bolygók ugyanis olyan nem várt változásokat jeleznek, amelyekből ön biztosan nagyszerűen jön ki. Pár nap múlva a Kos újhold egy új ciklust indít el az életében, és akkor mindezeket konkrétan is megtapasztalhatja.
Skorpió
Nagyon hatékony lehet ma, víz elemű bolygók kapnak szuper fényszögeket. Bármilyen munkát is végez, kedden eredményesen halad a feladatokkal. Ma a hibákat, a problémákat is könnyebben észreveszi, és olyasmit láthat meg, ami fölött a többiek figyelme elsikkad. Ezzel pedig komoly elismerést gyűjthet magának.
Nyilas
Ön sem marad ki a szerencsés hatásokból, sőt, önt még különösen erősen is érintik a mai kedvező bolygóállások. Hatékonyság és erő – ez jellemzi ma, és nagy határozottsággal intéz mindent, aminek pedig meglesz az extra jutalma.
Bak
Szuper napra számíthat kedden. Most különösen jól tud összpontosítani, és kedvet is érez hozzá, hogy minél több feladattal haladjon. Így aztán nem is csoda, hogy extra sikeres napra számíthat. Plusz még jó hírt is kaphat!
Vízöntő
Munkahelyi változások jöhetnek, de ezek jól fogják érinteni. Lehet, hogy olyan új feladatot kap, amit szívesen csinál, vagy olyasvalakivel kell együtt dolgoznia, akivel öröm minden perce a közös munkának. Ezt tetézheti egy izgalmas, vagy egyenesen felkavaró találkozás is.
Halak
Egészen közvetlenül, és személyes szinten érintik a fényszögek, mert a jegyében járó Hold és az uralkodó bolygója, a Jupiter van trigonban. Most az életében a hangsúly a tartós értékeken van, azokon, amik valóban számítanak.
Hírlevél-feliratkozás
