„Viktorka lassú víz, reméljük, partot mos” – Erdei Zsolt őszinte vallomást tett fiával való kapcsolatáról

A világbajnok bokszoló, a Hell Boxing Kingsen visszatérő Erdei Zsolt sosem rejtette véka alá a véleményét, most pedig minden eddiginél nyíltabban beszélt a Metropolnak legidősebb fia, Erdei Viktor Zsolt jövőjéről. Madár a magyar ökölvívás ikonja, egész életében a fegyelem és a kitartás mintaképe volt, így érthető, hogy néha értetlenül áll fia lazább tempója előtt. Viktor ugyanis nem a sportban, hanem a modern zene világában képzeli el a jövőjét, ami nem kevés kihívást tartogat a család számára. Zsolt korábban is beszélt már fiával való kapcsolatáról lapunknak, és most is őszintén vallott arról a belső vívódásról, amit szülőként megél.

Erdei Zsolt fia, Viktor rapkarrierről álmodozik (Fotó: Erdei Zsolt Instagram)

Erdei Zsolt: „Az én készleteim is végesek”

Madár büszke apaként figyeli Viktor zenei szárnypróbálgatásait, de a realitások talaján maradva látja, hogy a tehetség önmagában kevés a sikerhez. A bokszoló nem titkolja, hogy a háttér biztosítása komoly áldozatokkal jár, és elvárja fiától, hogy ő is tegye bele a maga részét a sikerbe.

A fiam vergődik ezzel a rap dologgal, mindamellett, hogy már megírt vagy 70-80 számot. A minőségük még nem tökéletes, ahhoz több pénz kellene: stúdióra, klipre. Nyilván támogatom őt, amennyire csak tudom, de az én készleteim is végesek, úgyhogy neki is oda kell tennie magát. Most elment dolgozni: így a munkát és a zenét próbálja összehangolni egymással. Ez egy lassú folyamat neki, úgy látom, de hát lassú víz, partot mos. Bízom benne, hogy sikereket fog elérni, mert tehetséges. Óriási lehetőségei vannak, nemcsak ebben a szakmában, az életben is, csak még nem igazán tudja, hogy mit akar, azon túl, hogy mindenképpen szeretné a zenéjét megismertetni az emberekkel.

Zsolt szavaiból érződik, hogy bár látja a buktatókat, mélyen tiszteli fia elhivatottságát. Reméli, hogy a munkahelyi felelősségvállalás és az alkotás öröme közösen formálja majd Viktor jellemét az elkövetkező időszakban.

Tiszta apja! A lámpaláznak nyoma sincs

A modern rap világa távol áll a világbajnok ízlésétől, de elismeri fia rátermettségét és azt a természetes magabiztosságot, amit tőle örökölt. Bár látja a generációs különbségeket és a fiatalokra jellemző lazaságot, Zsolt továbbra is folyamatosan ösztönzi gyermekét.

Hamarosan egy box eseményen fel is léphet. Ott megnézzük, hogy bírja a lámpalázat, bár tudom, hogy egyébként olyan, mint én, nincs berosálva attól, ha több száz vagy akár ezer ember nézi. Engem sem igazán zavar a közönség, illetve nem nehezedik rám nyomás. Ő is szeret szerepelni, központi szerepet játszani. Egy jó humorú, intelligens gyerek, aki azért a mai generáció lustaságával egy picit «meg van áldva», ettől függetlenül próbál a saját árnyékából kilépni. Néha-néha sikerül neki, aztán mindig visszaesik, akkor kell neki egy löket, hogy: «Fiam, szedd össze magad, mert így nem tudsz előre haladni, nem fogsz olyan sikereket elérni, amiket megérdemelsz!»

Az apa szerint a fia egy igazi „showman”, aki nem ijed meg a tömegtől, és képes önmagát adni a legnagyobb nyomás alatt is. A közelgő boxgála lesz tehát a nagy próbatétel, ahol Viktor élesben is bizonyíthatja rátermettségét.