„Viktorka lassú víz, reméljük, partot mos” – Erdei Zsolt őszinte vallomást tett fiával való kapcsolatáról
A világbajnok bokszoló őszintén vallott arról a küzdelemről, amit legidősebb fiával vív a mindennapokban. Erdei Zsolt szerint a fia tehetséges, de a sikerhez vezető út rögösebb, mint azt korábban gondolták.
A világbajnok bokszoló, a Hell Boxing Kingsen visszatérő Erdei Zsolt sosem rejtette véka alá a véleményét, most pedig minden eddiginél nyíltabban beszélt a Metropolnak legidősebb fia, Erdei Viktor Zsolt jövőjéről. Madár a magyar ökölvívás ikonja, egész életében a fegyelem és a kitartás mintaképe volt, így érthető, hogy néha értetlenül áll fia lazább tempója előtt. Viktor ugyanis nem a sportban, hanem a modern zene világában képzeli el a jövőjét, ami nem kevés kihívást tartogat a család számára. Zsolt korábban is beszélt már fiával való kapcsolatáról lapunknak, és most is őszintén vallott arról a belső vívódásról, amit szülőként megél.
Erdei Zsolt: „Az én készleteim is végesek”
Madár büszke apaként figyeli Viktor zenei szárnypróbálgatásait, de a realitások talaján maradva látja, hogy a tehetség önmagában kevés a sikerhez. A bokszoló nem titkolja, hogy a háttér biztosítása komoly áldozatokkal jár, és elvárja fiától, hogy ő is tegye bele a maga részét a sikerbe.
A fiam vergődik ezzel a rap dologgal, mindamellett, hogy már megírt vagy 70-80 számot. A minőségük még nem tökéletes, ahhoz több pénz kellene: stúdióra, klipre. Nyilván támogatom őt, amennyire csak tudom, de az én készleteim is végesek, úgyhogy neki is oda kell tennie magát. Most elment dolgozni: így a munkát és a zenét próbálja összehangolni egymással. Ez egy lassú folyamat neki, úgy látom, de hát lassú víz, partot mos. Bízom benne, hogy sikereket fog elérni, mert tehetséges. Óriási lehetőségei vannak, nemcsak ebben a szakmában, az életben is, csak még nem igazán tudja, hogy mit akar, azon túl, hogy mindenképpen szeretné a zenéjét megismertetni az emberekkel.
Zsolt szavaiból érződik, hogy bár látja a buktatókat, mélyen tiszteli fia elhivatottságát. Reméli, hogy a munkahelyi felelősségvállalás és az alkotás öröme közösen formálja majd Viktor jellemét az elkövetkező időszakban.
Tiszta apja! A lámpaláznak nyoma sincs
A modern rap világa távol áll a világbajnok ízlésétől, de elismeri fia rátermettségét és azt a természetes magabiztosságot, amit tőle örökölt. Bár látja a generációs különbségeket és a fiatalokra jellemző lazaságot, Zsolt továbbra is folyamatosan ösztönzi gyermekét.
Hamarosan egy box eseményen fel is léphet. Ott megnézzük, hogy bírja a lámpalázat, bár tudom, hogy egyébként olyan, mint én, nincs berosálva attól, ha több száz vagy akár ezer ember nézi. Engem sem igazán zavar a közönség, illetve nem nehezedik rám nyomás. Ő is szeret szerepelni, központi szerepet játszani. Egy jó humorú, intelligens gyerek, aki azért a mai generáció lustaságával egy picit «meg van áldva», ettől függetlenül próbál a saját árnyékából kilépni. Néha-néha sikerül neki, aztán mindig visszaesik, akkor kell neki egy löket, hogy: «Fiam, szedd össze magad, mert így nem tudsz előre haladni, nem fogsz olyan sikereket elérni, amiket megérdemelsz!»
Az apa szerint a fia egy igazi „showman”, aki nem ijed meg a tömegtől, és képes önmagát adni a legnagyobb nyomás alatt is. A közelgő boxgála lesz tehát a nagy próbatétel, ahol Viktor élesben is bizonyíthatja rátermettségét.
Viktor ezt sem sieti el
Zsolt őszintén bevallotta, hogy fia tempója néha próbára teszi az ő pörgős természetét, de látja benne azt a tüzet, ami a sikerhez elengedhetetlen. Viktor hite megingathatatlan, és édesapja szerint: csak azt lehet jól csinálni, amit az ember szívvel-lélekkel tesz.
Óriási hite van abban, hogy ő ezzel a zenével be tud robbanni. De hát a Viktor egy kicsit megmondom őszintén, lassú víz, és csak remélem, hogy a partot el fogja mosni. Nem egy hamari ember. Nem sieti el a dolgokat. Pedig ez az ő élete, az ő karrierje, ez neki fontos, ez a szenvedélye és én bízom benne, mert tudom, hogy ő ezt szenvedéllyel csinálja, és csak abban lehet az ember sikeres, amit szenvedéllyel tud csinálni.
Ez a fajta kitartás és nyugalom végül kifizetődhet, még ha az út hosszabb is, mint azt az édesapa eredetileg gondolta volna. Zsolt mára megtanulta tisztelni fia egyedi ritmusát, és kíváncsian várja a „partmosás” pillanatát.
Családi béke és atyai tanácsok: „Próbálok toleránsabb lenni”
A legnehezebb pillanatokat az okozza, amikor az apa és a fia világképe ütközik, de Zsolt ma már inkább a megértésre törekszik. Bevallotta, hogy bár sokszor aggódik fia döntései miatt, a legfőbb célja, hogy Viktor boldog és sikeres felnőtté váljon.
Egy kicsit próbálok toleránsabb lenni vele, nem mindent tudok elnézni neki, de próbálok toleráns lenni. Már nem is veszekszünk részemről, inkább az aggódalom, és a féltés dominál inkább. Amikor látom, hogy nem jó irányba halad, hogy más világban él, akkor próbálom atyai tanácsokkal segíteni. Ő is formálódik közben, én is formálódok közben, próbálunk így közelíteni egymáshoz, persze vannak azért összetűzéseink. Én próbálok neki lehetőségeket mutatni, motiválni bizonyos helyzetekben, adok neki segítséget, aztán vagy él vele, vagy nem, sokszor okozott már csalódást ilyen szempontból, de én bízom benne, hogy szépen lassan kikupálódik, és átesünk majd ezen a hullámvölgyön.
Az egykori bajnok szavai rávilágítanak arra, hogy a szülői lét néha minden ringbeli küzdelemnél nehezebb. Madár azonban minden támogatást megad, hogy fia végül megtalálja a saját útját és a vágyott sikereket.
