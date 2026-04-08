Szívszaggató! Nagymamája miatt készített filmet az Alzheimer-kórról a tízéves kislány

A kislány nagymamája érintett a betegségben. Az Alzheimer-kór sajnos sok fiatalt is érint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 12:00
Módosítva: 2026.04.08. 13:06
Az Alzheimer-kórról készített filmet egy mindössze 10 éves kislány, a nagymamája érintett a betegségben. A filmet egy pályázatra készítette, de édesanyja szerint tökéletes arra, hogy bemutassa, hogyan élik meg a gyermekek a betegséget.

Az Alzheimer-kórról készített filmet egy tízéves brit kislány, hogy bemutassa milyen hatással van a gyerekekre a betegség Fotó: Freepik

Az Alzheimer-kórról készített filmet a tízéves kislány

Megható videót készített egy tehetséges tízéves lány, Layla a nagymamája, June tiszteletére, aki 2015 óta Alzheimer-kórral küzd. A „Hope Remembers” névre hallgató alkotásban Layla a kettejük kapcsolatát mutatja be, amely a BBC szerint a személyes kötelék bemutatása mellett más gyermekeknek is vigaszt nyújthat, akik szintén érintettek a betegségben. A film a nemzeti Bring Hope Home filmművészeti versenyre készült, amelyet Layla iskolája, a Pauline Quirke Academy szervezett. A pályázatra 6–17 éves gyermekek műveit várták az Egyesült Királyságból, és az alkotásoknak 60–90 másodperc hosszúságúaknak kellett lenniük, a téma pedig a jövőbeli remények és álmok felfedezése volt. 

Layla filmjét az első három helyezett közé választották, az iskola „szeretetteljes portréként” írta le a művet. A lány ajándékokkal és trófeával is díjazták. A BBC Radio Stoke-nak nyilatkozva Layla elmondta, hogy nagymamája egy kedves, gondoskodó és csodálatos személy, és teljesen odavolt a filmért. 

Egy filmfesztiválon is bemutatják az alkotást

Layla anyja, Samantha szerint lánya filmje különösen megragadó: 

A gyerek szemszögéből mutatta be őszintén az Alzheimer-kórt, melegséggel és együttérzéssel együtt. Az unoka és a nagymamája közötti kapcsolat segített létrehozni valami igazán őszinte és szívet melengető alkotást.

Layla nagymamájára June-t jelenleg a nagypapája és más gondozók felügyelnek rá.Szerintem a gyerekek számára nincs elég támogatás, erről soha nem beszélnek. A tévéreklámokból sem a gyerek szemszögét látjuk. Jó, hogy Layla elkészítette ezt a videót, hogy felhívja a figyelmet” – mondta az édesanya. A Bring Hope Home verseny díjazott filmjeit, köztük Layla munkáját, a 2026-os PQA Filmfesztiválon mutatják be, és később elérhetőek lesznek az iskola YouTube-csatornáján is – írta a People magazin.

 

