Szakítás után: 10 tipp, ami segít túllépni az exeden

Sokszor egy kapcsolat vége olyan, mint a világvége. Mutatjuk, hogy lesz könnyebb a szakítás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 17:00
Egy szakítás után teljesen normális, ha hullámvasútra kerülnek az érzelmeid: egyik pillanatban erősnek érzed magad, a másikban pedig legszívesebben eltűnnél a világ elől. Fontos azonban tudni, hogy ez az állapot nem tart örökké, és vannak olyan lépések, amelyek segíthetnek gyorsabban túljutni a nehéz időszakon.

Vannak olyan tuti trükkök, amikkel megkönnyítheted a szakítás után fájdalmas időszakot (Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Íme 10 praktikus tanács, ami valóban működhet egy fájdalmas szakítás után

 1. Ne ellenőrizd folyton!

A közösségi média figyelése csak visszahúz. Minden egyes rákeresés vagy story-nézés újra felkavarja az érzéseket, így sokkal nehezebb lesz elszakadni.

2. Tedd el a közös emlékeket!

Fotók, üzenetek és apró tárgyak is képesek újra és újra feltépni a sebeket. Nem kell mindent kidobni, de egy időre jobb, ha nem látod őket nap mint nap.

3. Fogadd el, hogy fáj!

Ne próbáld elnyomni az érzéseidet, mert akkor a fájdalom később csak még erősebben tér vissza. Ha sírni kell, sírj – ez a gyógyulás természetes része.

4. Írd ki magadból!

A gondolatok leírása segít rendszerezni a benned lévő káoszt. Írj le mindent, amit érzel vagy amit mondanál neki – ez segít lezárni a múltat.

5. Ne szépítsd meg a múltat

Könnyű csak a szép emlékekre koncentrálni, de fontos emlékezni arra is, mi vezetett a szakításhoz. A reális kép segít az elengedésben.

6. Mozogj, még ha nincs kedved hozzá!

Egy séta, futás vagy edzés rengeteget segíthet a feszültség levezetésében. Már az is sokat számít, ha egyszerűen csak kimozdulsz, és kiszellőzteted a fejed.

7. Beszélj róla másokkal!

Egy barát vagy családtag sokat segíthet abban, hogy más szemszögből lásd a történteket. Néha már az is könnyít, ha kimondod, ami benned van.

8. Ne ugorj bele rögtön egy új kapcsolatba!

Csábító lehet gyorsan továbblépni, de a feldolgozatlan érzések később visszaüthetnek. Adj időt magadnak, hogy valóban lezárd ezt a fejezetet.

9. Kezdj bele valami újba!

Új hobbik, helyek vagy emberek segítenek kizökkenni a megszokott rutinból. Ez friss energiát ad, és segít újraépíteni önmagad.

10. Most te legyél a középpontban.

Ez az idő rólad szól. Gondold át, mire van szükséged, mit szeretnél, és mi tesz boldoggá – ez segít abban, hogy erősebben állj talpra.

A szakítás fájdalmas, de egyben lehetőség is arra, hogy jobban megismerd önmagad, és egy új, kiegyensúlyozottabb életet építs fel – összegez a Life.hu internetes portál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
