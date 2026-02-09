Pezsgőetikett: ezt nem árt tudni Valentin-nap előtt

A pezsgőkóstolás elsősorban egy pillanat – egy élmény, egy történet, egy kapcsolat – megosztásáról szól. Minden pezsgő mond valamit és mindenki a saját értelmezését adja hozzá.

Pezsgőetikett: nem árt tudni Valentin-nap előtt Fotó: Shutterstock

A pezsgőbuborékok mögött etikett rejlik

A pohár alakja jelentősen befolyásolja a pezsgő érzékelését, az aromáktól kezdve az egyensúlyon át az ízekig. A nagyobb poharak, mint például a borospoharak, ideálisak az összetettség élvezetéhez, míg a hosszúkás poharak fokozzák a pezsgést és a vizuális vonzerőt.

A pezsgőt állandó hőmérsékleten kell tárolni, ideális esetben 10 °C és 12 °C között. Az állag fontosabb, mint a pontos érték. A hirtelen hőmérséklet-változások a legnagyobb ellenségei, mivel károsíthatják a dugót és befolyásolhatják a bor egyensúlyát. A fényt, különösen az UV-sugarakat, szintén kerülni kell, mivel a pezsgő fényérzékeny, így idegen aromák fejlődhetnek ki benne. Tálalás előtt helyezzük a palackot körülbelül 3-4 órára hűtőszekrénybe, vagy 20-30 percre egy félig vízzel és félig jéggel töltött jégvödörbe. Kerüljük a túl hideg tárolást, mivel az alacsonyabb hőmérséklet elnyomhatja az aromákat és az ízeket.

A legjobb tárolási mód egy sötét, párás és csendes hely, például egy hagyományos pince. A 75–90 százalék körüli páratartalom segít abban, hogy a dugó nedves és légmentes maradjon. A palackokat vízszintesen kell tárolni, hogy kíméletes érlelést biztosítsanak.

Az ideális pezsgő kiválasztása attól függ, mivel párosítjuk. Aperitifként egy száraz és élénk stílusú bor, mint például egy brut vagy egy blanc de blancs, remekül felébreszti az ízlelőbimbókat. Az étkezés során egy nem túl friss cuvée, mint például a Pommery Apanage 1874, komplexitást és egyensúlyt kínál kezdésként. A főételhez egy érlelt évjáratos pezsgő mélységet és struktúrát kölcsönöz. Befejezésül, ha a desszert engedi, egy rozé pezsgő kellemes és elegáns párosítás lehet. Egy jól érlelt évjáratú pezsgő jól illik egy szószos hallal vagy fehér hússal. Egy rozé pezsgő remekül illik néhány piros gyümölcsös desszerthez, egy blanc de blancs pedig szusihoz – írja a Hello!