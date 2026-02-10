A szenvedélyes Nyilas Hold új kapcsolatokat hoz ennek a 3 csillagjegynek
Vajon Te is közéjük tartozol? A Nyilas Hold uralja a keddi horoszkópot, amely könnyebbé teszi az életünket.
Kicsit fellélegezhetünk a Nyilas Hold hatására, szinte maradéktalanul örülhetnek a csillagjegyek, hiszen mostantól sorra jönnek majd a sikerek az életükben.
A Nyilas Hold megkönnyíti az életünket
Kos
Kedden már reggel átlép a Hold a tűz elemű Nyilasba, ami jelentősen megkönnyíti a dolgát. Igazán jó nap vár önre, és ha elakadt egy problémával, most egy csapásra megoldhatja. A Vénusz belép a Halak jegyébe, és felerősíti a bőség és a termékenység energiáit.
Bika
Kedden élvezheti a jó hangulatot, amit a Nyilas Hold hoz. Ön is tegyen hozzá a pozitív érzésekhez, különösen akkor, ha valaki ma igyekszik egy kicsit közelebb kerülni önhöz. Érdemes nyitottnak lennie.
Ikrek
A Vénusz, a kis szerencse bolygója belép a Halak jegyébe, így ha valamiben szerencsére van szüksége, most megkapja Fortuna támogatását. Nagyon jó időszak veszi kezdetét a napokban, amikor minden egy kicsit könnyebbé válik.
Rák
Ma az Uránusz jelzése szerint váratlanul bonyolódhat a helyzet a környezetében, és egyszerre nehezítheti meg a dolgát valami olyasmi, amire nem számított előre. A pénzügyekben viszont kifejezetten jó fordulatot hoz, hogy a Vénusz víz elemű jegybe lép.
Oroszlán
A Nyilas Hold idején ön is nagyon derűlátó lehet, és nagy szüksége is van erre, mert az aktuális időszak igen leterhelő. Minden oka megvan rá, hogy optimista és nyugodt maradjon. Érdemes megveregetnie a saját vállát is, mert nagyon jól menedzseli a dolgait.
Szűz
Kedden elérhet egy ön számára fontos eredményt, ennek azonban az lehet az ára, hogy képes legyen kompromisszumot kötni. Ha ugyanis csökönyösen ragaszkodik minden apró részlethez, a végén mégis összekuszálódhatnak a dolgok.
Mérleg
Nagyon kedvez önnek és a pénztárcájának is, hogy a Vénusz belép a Halak jegyébe. Ugyanakkor ez a bolygóállás rendkívül bőbeszédűvé, sőt akár fecsegővé is teheti. Érdemes vigyáznia, nehogy elpletykálja a rábízott titkokat.
Skorpió
Felvillanyozza egy szuper égi esemény: a Vénusz belép a Halak jegyébe. Kifejezetten jó, ha jól érzi magát a bőrében, mert ilyenkor megnő az érdeklődés ön iránt. Ne lepődjön meg, ha hirtelen többen szeretnének kommunikálni önnel, vagy találkozót kezdeményeznek.
Nyilas
Remek energiák hatnak önre is. Érdemes a mai napot arra felhasználnia, hogy pozitív gondolkodással és őszinte segítőkészséggel bevonzza a jót az életébe. Ma nagyot léphet előre a hosszú távú tervei megvalósításában is.
Bak
Ne csodálkozzon, ha nagyobb siker vár önre, mint amire számított, vagy több pénzhez, esetleg dicsőséghez jut, mint amit eredetileg elképzelt. Bárhogyan is alakuljon, most ne kérdőjelezze meg a szerencséjét, és ne másokkal törődjön: fogadja el, hogy most ezt dobta önnek a sors.
Vízöntő
Kedden a Vénusz kilép az ön jegyéből, és átlép a Halakba, de ez egyáltalán nem érinti hátrányosan. Épp ellenkezőleg: mostantól heteken át a bevételek és a pénzügyek területét erősíti. Úgyhogy lehet a jó hírekre készülni lelkiekben.
Halak
Igazán magabiztos és vidám lehet, hiszen a Vénusz a mai napon belép az ön jegyébe. Ez rendkívül erős kisugárzást ad, amit egy jól megválasztott megjelenéssel tovább hangsúlyozhat. Ha így tesz, egész nap vonzza majd a tekinteteket és a bókokat. Emellett a pénzügyekben is szerencsés helyzetet jelez ez az időszak.
