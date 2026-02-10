A szenvedélyes Nyilas Hold új kapcsolatokat hoz ennek a 3 csillagjegynek

Kicsit fellélegezhetünk a Nyilas Hold hatására, szinte maradéktalanul örülhetnek a csillagjegyek, hiszen mostantól sorra jönnek majd a sikerek az életükben.

A Nyilas Hold megkönnyíti az életünket

Kos

Kedden már reggel átlép a Hold a tűz elemű Nyilasba, ami jelentősen megkönnyíti a dolgát. Igazán jó nap vár önre, és ha elakadt egy problémával, most egy csapásra megoldhatja. A Vénusz belép a Halak jegyébe, és felerősíti a bőség és a termékenység energiáit.

Bika

Kedden élvezheti a jó hangulatot, amit a Nyilas Hold hoz. Ön is tegyen hozzá a pozitív érzésekhez, különösen akkor, ha valaki ma igyekszik egy kicsit közelebb kerülni önhöz. Érdemes nyitottnak lennie.

Ikrek

A Vénusz, a kis szerencse bolygója belép a Halak jegyébe, így ha valamiben szerencsére van szüksége, most megkapja Fortuna támogatását. Nagyon jó időszak veszi kezdetét a napokban, amikor minden egy kicsit könnyebbé válik.

Rák

Ma az Uránusz jelzése szerint váratlanul bonyolódhat a helyzet a környezetében, és egyszerre nehezítheti meg a dolgát valami olyasmi, amire nem számított előre. A pénzügyekben viszont kifejezetten jó fordulatot hoz, hogy a Vénusz víz elemű jegybe lép.

Oroszlán

A Nyilas Hold idején ön is nagyon derűlátó lehet, és nagy szüksége is van erre, mert az aktuális időszak igen leterhelő. Minden oka megvan rá, hogy optimista és nyugodt maradjon. Érdemes megveregetnie a saját vállát is, mert nagyon jól menedzseli a dolgait.

Szűz

Kedden elérhet egy ön számára fontos eredményt, ennek azonban az lehet az ára, hogy képes legyen kompromisszumot kötni. Ha ugyanis csökönyösen ragaszkodik minden apró részlethez, a végén mégis összekuszálódhatnak a dolgok.

Mérleg

Nagyon kedvez önnek és a pénztárcájának is, hogy a Vénusz belép a Halak jegyébe. Ugyanakkor ez a bolygóállás rendkívül bőbeszédűvé, sőt akár fecsegővé is teheti. Érdemes vigyáznia, nehogy elpletykálja a rábízott titkokat.

Skorpió

Felvillanyozza egy szuper égi esemény: a Vénusz belép a Halak jegyébe. Kifejezetten jó, ha jól érzi magát a bőrében, mert ilyenkor megnő az érdeklődés ön iránt. Ne lepődjön meg, ha hirtelen többen szeretnének kommunikálni önnel, vagy találkozót kezdeményeznek.

Nyilas