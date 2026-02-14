RETRO RÁDIÓ

Tudd meg, milyen hatással van csillagjegyedre a Szaturnusz Valentin-napján

Különleges változásokra számíthatunk Valentin-nap is a napi horoszkóp szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 07:00
A napi horoszkóp 2026. február 14.-ére különleges eseményeket jósol a csillagjegyek számára. A Kosba lépő Szaturnusz sokakban erős változásokat indítanak be, nem éppen Valentin-napi hangulatot teremtve ezzel. Senkinek sem kell azonban kétségbeesnie: a jól megtervezett randevú így is nagy sikert fog aratni, különösen néhány jegynél!

Különleges változásokra számíthatunk Valentin-nap is a napi horoszkóp szerint. Fotó: Freepik

Napi horoszkóp előrejelzés

Kos

Egész biztosan érezhet egy kis feszültséget, mert a jegyébe lép a Szaturnusz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy most kevésbé a párkapcsolat, vagy a flörtölés, inkább a jövő kérdései kötik le a figyelmét. Most olyan tervek kezdenek önben megfogalmazódni, amelyek a következő két évben meghatározóak lesznek. Új utak nyílnak meg ön előtt!

Bika

A Szaturnusz jegyváltása jelzi, hogy ma valaki felhívhatja a figyelmét egy változásra, egy lehetőségre. Lehet, hogy elsőre nem egészen világos, ez önre mekkora hatással lesz. Legyen figyelmes, és ne fusson át a részletek felett csak úgy!

Ikrek

Akár szereti a Valentin-napot, akár nem, készüljön valami aprósággal a párjának, nehogy megsértődjön. Ha egyedülálló, igyekezzen általában pozitívan közeledni az emberekhez. Lehet, hogy valaki csak arra vár, hogy végre mosolyt lásson az arcán, és máris kezdeményezne önnél.

Rák

Szombaton egy váratlan üzenet vagy levél érkezhet önhöz, amely valamilyen pozitív üzenetet vagy hírt tartalmaz. Valószínűleg ez ennél jobbkor nem is történhetett volna, és remélhetőleg nemcsak a konkrét ügyben, hanem általában is fellendülést indít el. Persze lehet ez egy Valentin-napi üzenet is.

Oroszlán

Szombaton van Valentin-nap, de az ünneplésen felül most még egy jelentőségteljes asztrológiai eseményre is sor kerül: a Szaturnusz belép a Kos jegyébe. Hasznos információkat, remek ötleteket kaphat valahonnan, és egy ajánlatot, amely sokat jelenthet a jövője szempontjából. Szabadítsa meg az elméjét most minden negatív gondolattól, és koncentráljon kizárólag a lehetőségeire.

Szűz

Szombaton lehet egy elsőre furcsának tűnő esemény, elképzelés vagy terv. Ne hagyja elkallódni a dolgot, mert lehet, hogy csak utólag derül ki az igazi pozitívuma. Ma különösen legyen nyitott!

Mérleg

Szombaton lehet egy érdekes helyzet ön és egy új ismerős között. Hagyja még egy kicsit érni magában a folyamatokat, várja meg, amíg kiderül, hová tart ez az egész önök között. Elképzelhető az is, hogy egyelőre akadálya van a kapcsolatnak.

Skorpió

A mai nap kulcsszava az érzelmek, a szeretet lehet. Jól indulhat a napja, persze csak akkor, ha van szeme arra, hogy meglássa a pozitívumokat is a hírek sokaságában, amely most beérkezik önhöz. Olvasson a sorok között, és észreveszi őket! Ha van párja, ma szép meglepetést kaphat.

Nyilas

A Szaturnusz belép a Kosba, emiatt valamiben célhoz ér, és megérdemelten örülhet a sikernek. Van oka az optimizmusra, hiszen hamarosan pozitív változások indulhatnak meg ön körül, így nem volt hiába a sok erőfeszítés.

Bak

Az uralkodó bolygója, a Szaturnusz jegyet vált. Ma egy kellemes meglepetés éri, amely nemcsak örömet hoz önnek, de megnöveli az önbizalmát is. Használja ki ezt a pozitív töltést arra, hogy belekezdjen valami újba, vagy befejezzen valamit, amit már egy ideje halogatott. Ma lezárni és újat kezdeni is sikeresebben tud, mint máskor!

Vízöntő

Szombaton egy új út nyílik meg ön előtt, és önnek kell döntést hoznia arról, belép-e rajta. Izgalmas és pozitív lehetőségek tárulhatnak fel, de mint mindennek, ennek is lehetnek kockázatai. Vajon elég bátor, hogy kimozduljon a komfortzónájából?

Halak

A Vénusszal a jegyében könnyebben elérzékenyülhet. Ez lehet meghatódás, szentimentális hangulat, ami jó. Ha sértődés, akkor már kevésbé. Valószínűleg a környezete is érzi, hogy ma nem árt kesztyűs kézzel bánni önnel. 

 

