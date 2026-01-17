RETRO RÁDIÓ

Ördögi kör – fontos téli probléma miatt figyelmeztet a népszerű orvos: itt a megoldás

Kifújta a szél a szádat? Górcső alatt a sokakat érintő téli probléma.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 12:00
orvos bőrgyulladás tél

Ismerős probléma, általad is használt mondás a „Kifújta a szél a számat”?! A téli probléma gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt jelentkezhet. A lip licking dermatitis, azaz az ajak nyalogatás okozta bőrgyulladás kapcsán nem csak a probléma okáról, de a megoldásról is írt közösségi oldalán a népszerű gyermekorvos, dr. Novák Hunor.

Sokakat érintő téli probléma az ajak nyalogatás okozta bőrgyulladás (Fotó:  pexels.com –Képünk illusztráció)

„Ahogy a széklet is kimarhatja a bőrt, úgy a nyál is irritál. Megoldása: szteroidos gyulladáscsökkentő krém, mellette pedig minél többször zsíros krém, pl gyógyszertári vazelin (...). Ha nedvesen, pontosabban zsírozva van a bőr, kevésbé nyalogatja a gyermek. A nyalogatás átmenetileg csökkenti a tüneteket, hosszútávon viszont fokozza a gyulladást, ezért ördögi körről van szó.
A szájsarkakban jelentkező gyulladás gyakran gombás, néha bakteriális. (...)”
– tájékoztat közösségi oldalán dr. Novák Hunor.

 

