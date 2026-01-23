Belép a Mars a Vízöntőbe: hihetetlen változásokat tapasztalnak meg ezek a csillagjegyek

A napi horoszkóp 2026. január 23.-ára különleges események, energiák és döntések lehetőségét jósolja minden csillagjegy számára. Mivel az erőteljes Mars most lép be a Vízöntő jegyébe, mindannyian élvezhetjük ennek a bolygóhatásnak a lendületét és jótékony hatását a mai nap folyamán.

A napi horoszkóp szerint néhány csillagjegy különösen sokat profitálhat most a Vízöntőbe lépő Mars hatásának köszönhetően. Fotó: Vera Lair / Freepik - illusztráció

Napi horoszkóp

Kos

A Mars belép a Vízöntőbe, ami türelmetlenséget hozhat önnek, mert nehezen viseli, ha nem kap azonnal információt. Kivételesen nem türelemre intenek a bolygók, hanem a Vízöntő jelleg miatt azt javasolják, hogy induljon el egy másik, szokatlan úton is.

Bika

A jólét elérése és stabilizálása most sikerre van ítélve. Az sem kizárt, hogy egy olyan helyről érkezik bevétel, ahonnan egyáltalán nem számított rá. Maradjon nyitott – ez most különösen fontos.

Ikrek

Többen szeretnének beleszólni az életébe, és úgy érezhetik, pontosan tudják, mire lenne szüksége. Ha jót akar magának, köszönje meg a tanácsaikat, majd kérje meg őket arra, hogy engedjék: a saját útját a saját tempójában járhassa.

Rák

Ha szeretne változtatni az otthoni környezetén, a pénteki nap kifejezetten alkalmas arra, hogy ennek érdekében végre lépjen is. Ne tartson az újtól és az ismeretlentől, merjen változtatni, ugyanakkor óvakodjon a túlzottan radikális megoldásoktól. Egy hirtelen, nagy lépést később akár meg is bánhat.

Oroszlán

Van valami, amire vágyik, amit már régóta tervez? Ne várjon mások helyeslésére vagy véleményére. Ha valóban akar valamit, kezdjen bele végre – hiszen ez az ön élete, és elsősorban önnek kell irányítania. Ebben segíti a pénteken a Vízöntő jegyébe lépő Mars.

Szűz

Bárki bármit mond, ön igenis képes kiállni magáért, ha szükséges. Ezt erősíti a Mars Vízöntőbe lépése, amely szinte plusz energiával tölti fel. Arra azonban érdemes figyelnie, nehogy átessen a ló túloldalára, és akaratlanul megbántson valakit.

Mérleg

A Mars levegő elemű jegybe lép, így szellemileg és testileg is kiváló állapotban lehet. A nap kifejezetten alkalmas arra, hogy belefogjon abba a dologba, amelyre már régóta készül, de eddig halogatta. Ennek a napnak különleges ereje van az ön számára: amit most elindít, jóval nagyobb eséllyel vezet sikerre.