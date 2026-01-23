Belép a Mars a Vízöntőbe: hihetetlen változásokat tapasztalnak meg ezek a csillagjegyek
Sorsfordító nap várhat ma minden jegyre. A napi horoszkóp szerint néhány csillagjegy különösen sokat profitálhat most a Vízöntőbe lépő Mars hatásának köszönhetően.
A napi horoszkóp 2026. január 23.-ára különleges események, energiák és döntések lehetőségét jósolja minden csillagjegy számára. Mivel az erőteljes Mars most lép be a Vízöntő jegyébe, mindannyian élvezhetjük ennek a bolygóhatásnak a lendületét és jótékony hatását a mai nap folyamán.
Napi horoszkóp
Kos
A Mars belép a Vízöntőbe, ami türelmetlenséget hozhat önnek, mert nehezen viseli, ha nem kap azonnal információt. Kivételesen nem türelemre intenek a bolygók, hanem a Vízöntő jelleg miatt azt javasolják, hogy induljon el egy másik, szokatlan úton is.
Bika
A jólét elérése és stabilizálása most sikerre van ítélve. Az sem kizárt, hogy egy olyan helyről érkezik bevétel, ahonnan egyáltalán nem számított rá. Maradjon nyitott – ez most különösen fontos.
Ikrek
Többen szeretnének beleszólni az életébe, és úgy érezhetik, pontosan tudják, mire lenne szüksége. Ha jót akar magának, köszönje meg a tanácsaikat, majd kérje meg őket arra, hogy engedjék: a saját útját a saját tempójában járhassa.
Rák
Ha szeretne változtatni az otthoni környezetén, a pénteki nap kifejezetten alkalmas arra, hogy ennek érdekében végre lépjen is. Ne tartson az újtól és az ismeretlentől, merjen változtatni, ugyanakkor óvakodjon a túlzottan radikális megoldásoktól. Egy hirtelen, nagy lépést később akár meg is bánhat.
Oroszlán
Van valami, amire vágyik, amit már régóta tervez? Ne várjon mások helyeslésére vagy véleményére. Ha valóban akar valamit, kezdjen bele végre – hiszen ez az ön élete, és elsősorban önnek kell irányítania. Ebben segíti a pénteken a Vízöntő jegyébe lépő Mars.
Szűz
Bárki bármit mond, ön igenis képes kiállni magáért, ha szükséges. Ezt erősíti a Mars Vízöntőbe lépése, amely szinte plusz energiával tölti fel. Arra azonban érdemes figyelnie, nehogy átessen a ló túloldalára, és akaratlanul megbántson valakit.
Mérleg
A Mars levegő elemű jegybe lép, így szellemileg és testileg is kiváló állapotban lehet. A nap kifejezetten alkalmas arra, hogy belefogjon abba a dologba, amelyre már régóta készül, de eddig halogatta. Ennek a napnak különleges ereje van az ön számára: amit most elindít, jóval nagyobb eséllyel vezet sikerre.
Skorpió
Pénteken egy olyan helyzetben, amely mások számára talán nehezen átlátható, ön azonnal tudni fogja, mi a teendő. A kedvező bolygóállásoknak köszönhetően lelkileg is elég erős ahhoz, hogy belekezdjen, sőt akár másokat is meggyőzzön az elképzelése helyességéről.
Nyilas
Pénteken egy kisebb konfliktussal kell megküzdenie, de mivel ön nem az a típus, aki hagyja elhúzódni az ilyen helyzeteket, valószínűleg gyorsan meg is oldja. A Mars jegyváltása egyértelmű viszonyokat teremt, ami megkönnyíti a dolgát.
Bak
Pénteken egy hír vagy információ erősen felkeltheti a figyelmét, és olyan gondolatokat, sőt cselekvéseket indíthat el önben, amelyek még saját maga számára is meglepőek lehetnek. Elképzelhető, hogy egy ügy mellé áll, vagy egy téma iránt kezd el különösen lelkesedni.
Vízöntő
Ne törődjön azzal, mások hogyan minősítik azt, amiben ön meg szeretne újulni. Nem az számít, hogy nekik tetszik-e vagy sem. A Mars belép a jegyébe, ami személyes szinten hat önre, és egyértelmű jelzés arra, hogy itt az ideje valami újat kipróbálni. Hogy mi lesz ez, az a fantáziáján és a vállalkozó szellemén múlik.
Halak
A Mars belép a Vízöntőbe, és ön sem vonhatja ki magát a hatása alól. A mai napon kifejezetten szívesen újít, és új megoldásokat keres. Mivel a Vízöntő jövőorientált jegy, most önt is inkább a nagy, hosszú távú tervek foglalkoztatják.
