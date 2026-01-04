Romantikus élmények várnak ma erre a csillagjegyre – Mit tartogatnak számodra a csillagok?

Kos

Szinte biztos, hogy készül valamire, de ez a nap még nem alkalmas arra, hogy komoly döntést hozzon. Csiszolgassa még egy kicsit az ötleteit! Közben keressen olyan kikapcsolódást, ami eltereli a figyelmét. Lehet ez sport, társasági program, kirándulás vagy akár korcsolyázás.

Bika

Elvileg eleget aludt, mégis úgy érezheti magát, mintha átment volna önön az úthenger. Legalábbis erre utalnak a mai konstellációk. Ha elege van a fáradtságból, fogyasszon sok nyers zöldséget, gyümölcsöt, és menjen ki a természetbe – akármilyen az idő!

Ikrek

Ezen a vasárnapon leginkább lustálkodni lenne kedve. Ráfoghatja az időjárásra, miért nem mozdul ki, de valójában pihenésre, nyugalomra és csendre vágyik most. Ha nem is egész nap, legalább néhány órára engedélyezze magának a lazítást!

Rák

A Hold még az ön jegyében jár. Bátran „ússzon az árral”, és közben hallgasson a megérzéseire! Az égi folyamatok most az ön malmára hajtják a vizet. Sok múlik a hozzáállásán: legyen nyitott és éber, így egyetlen lehetőség sem megy el ön mellett.

Oroszlán

Két harmonikus fényszög és a tegnapi telihold a jövővel kapcsolatos gondolkodást jelez. Hol bizakodóan áll a dolgokhoz, hol elbizonytalanodik. Engedje meg magának ezt a hullámzást! Holnaptól indulnak a dolgos mindennapok, és rövidesen helyreáll a rend.

Szűz

Ön segítőkész ember, és ezt tudja is önről a környezete – gyakran visszaélve vele. Ma is előfordulhat hasonló próbálkozás. Nem baj, ha segít, de utána maradjon ideje önmagára és valamilyen kikapcsolódásra is!

Mérleg

Érdemes egész nap nyitott szemmel és füllel járnia. Az égi folyamatok szerint valaki olyasmit mondhat vagy mesélhet önnek, ami felér egy „felkapcsolt reflektorral”. Végre megláthatja az alagút végén a fényt – akkor is, ha ez még kissé távolinak tűnik.

Skorpió

Semmire sem vágyik jobban, mint pihenésre és kikapcsolódásra. Ez most valódi mentális kikapcsolódást jelent, amikor tényleg nem kell gondolkodnia. Ezt sporttal vagy sétával érheti el a leginkább. A fogyó Hold mindezt szépen támogatja.

Nyilas

Legyen éber! Az égen olyan bolygószembenállás látszik, amely alaptalan féltékenységet, rivalizálást és hatalmi harcokat jelezhet. Mindezt akár „meg is nyerhetné”, de ez most nem verseny. Nem kell senkit legyőznie – legfeljebb a saját bizonyítási kényszerét. Bölcsebb, ha kitér a konfliktusok elől.