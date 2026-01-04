Romantikus élmények várnak ma erre a csillagjegyre – Mit tartogatnak számodra a csillagok?
A vasárnapi horoszkóp megválaszolja a kérdéseket.
Kos
Szinte biztos, hogy készül valamire, de ez a nap még nem alkalmas arra, hogy komoly döntést hozzon. Csiszolgassa még egy kicsit az ötleteit! Közben keressen olyan kikapcsolódást, ami eltereli a figyelmét. Lehet ez sport, társasági program, kirándulás vagy akár korcsolyázás.
Bika
Elvileg eleget aludt, mégis úgy érezheti magát, mintha átment volna önön az úthenger. Legalábbis erre utalnak a mai konstellációk. Ha elege van a fáradtságból, fogyasszon sok nyers zöldséget, gyümölcsöt, és menjen ki a természetbe – akármilyen az idő!
Ikrek
Ezen a vasárnapon leginkább lustálkodni lenne kedve. Ráfoghatja az időjárásra, miért nem mozdul ki, de valójában pihenésre, nyugalomra és csendre vágyik most. Ha nem is egész nap, legalább néhány órára engedélyezze magának a lazítást!
Rák
A Hold még az ön jegyében jár. Bátran „ússzon az árral”, és közben hallgasson a megérzéseire! Az égi folyamatok most az ön malmára hajtják a vizet. Sok múlik a hozzáállásán: legyen nyitott és éber, így egyetlen lehetőség sem megy el ön mellett.
Oroszlán
Két harmonikus fényszög és a tegnapi telihold a jövővel kapcsolatos gondolkodást jelez. Hol bizakodóan áll a dolgokhoz, hol elbizonytalanodik. Engedje meg magának ezt a hullámzást! Holnaptól indulnak a dolgos mindennapok, és rövidesen helyreáll a rend.
Szűz
Ön segítőkész ember, és ezt tudja is önről a környezete – gyakran visszaélve vele. Ma is előfordulhat hasonló próbálkozás. Nem baj, ha segít, de utána maradjon ideje önmagára és valamilyen kikapcsolódásra is!
Mérleg
Érdemes egész nap nyitott szemmel és füllel járnia. Az égi folyamatok szerint valaki olyasmit mondhat vagy mesélhet önnek, ami felér egy „felkapcsolt reflektorral”. Végre megláthatja az alagút végén a fényt – akkor is, ha ez még kissé távolinak tűnik.
Skorpió
Semmire sem vágyik jobban, mint pihenésre és kikapcsolódásra. Ez most valódi mentális kikapcsolódást jelent, amikor tényleg nem kell gondolkodnia. Ezt sporttal vagy sétával érheti el a leginkább. A fogyó Hold mindezt szépen támogatja.
Nyilas
Legyen éber! Az égen olyan bolygószembenállás látszik, amely alaptalan féltékenységet, rivalizálást és hatalmi harcokat jelezhet. Mindezt akár „meg is nyerhetné”, de ez most nem verseny. Nem kell senkit legyőznie – legfeljebb a saját bizonyítási kényszerét. Bölcsebb, ha kitér a konfliktusok elől.
Bak
Vasárnap ismét olyan emberekbe ütközhet, akik provokálni próbálják. Saját érdekében térjen ki előlük. Nem kell magyarázkodnia és nem kell kioktatnia őket. A délután már sokkal kedvezőbb égi hatásokat hoz.
Vízöntő
Bár néha hajlamos elfelejteni, most érdemes tudatosítania magában: mindene megvan, amire igazán szüksége van. Ráadásul ez a nap különösen jól alakulhat. Most kiválóan „megértik egymást” a Hold és az Uránusz hatásai miatt.
Halak
Vasárnap egyrészt romantikus élményekre számíthat, másrészt inspiráló beszélgetésekből sem marad ki. Kiszélesedhet a szellemi horizontja, és az eddig megválaszolatlan kérdésekkel kapcsolatban is összeállhat a kép. Egész nap szívesen informálódhat, olvashat, tájékozódhat.
