Ezekre a csillagjegyekre ma rátalálhat a szerelem

A Szűzre kellemes párkapcsolati változás vár, a Mérleg számára ismerkedésre, randira is tökéletes ez a nap, míg a szingli Vízöntő életébe beléphet egy új személy... Ezen a szombaton több csillagjegy szülöttére is rátalálhat a szerelem.

Micsoda nap: több csillagjegyre is rátalálhat ma a szerelem (Fotó: New Africa / Képünk illusztráció: Shutterstock)

Napi horoszkóp – 2026. január 17., szombat: több csillagjegyre is rátalálhat ma a szerelem

Kos

A Vénusz ma belép a Vízöntő jegyébe, és ez kifejezetten kedvező hatással lesz önre. A mai nap plusz bevételt, új ismeretséget vagy egy olyan véletlen eseményt hozhat, amely pozitív irányba mozdítja el az ügyeit.

Bika

Uralkodó bolygója, a Vénusz ma különösen erős hatást fejt ki. Olyan erő birtokában van, amellyel szinte bármit megvalósíthat, amit csak szeretne. Főként a magánéletében kedvező ez az időszak, így ha már egy ideje fontolgat valamit, most jött el az ideje a lépésnek vagy a kezdeményezésnek.

Ikrek

A Vénusz jegyváltása rendkívül kedvező önnek. Inspiráló hatások érik, tele lesz új elképzelésekkel és jobbnál jobb tervekkel. A döntéseket érdemes holnapra halasztania, amikor az elméje lecsendesedik, és az új benyomások is letisztulnak.

Rák

Az égen csupa kedvező fényszög látható, ugyanakkor a nap meglehetősen intenzív lehet az ön számára. Elképzelhető, hogy maga sem érti az érzelmi hullámzást, amely most zajlik önben. Próbálja tudatosan csillapítani ezt az állapotot. Minden, ami a föld elemhez kapcsolódik, kifejezetten jótékony hatású lehet.

Oroszlán

Ha figyelmes, egyértelművé válhat ön számára, hogy a környezetében zajló események hamarosan pozitív fordulatot vesznek. Ezt egy információ vagy konkrét esemény is megerősítheti. Ma végre színesben látja maga körül a világot, hiszen pénzügyi és családi téren is kedvezően alakulnak az ügyei.

Szűz

A Vízöntő jegyébe lépő Vénusz váratlan, új ismeretséget jelez. Könnyen lehet, hogy egy teljesen idegen személy kelti fel az érdeklődését, vagy egy régi ismerőssel mélyül el most a kapcsolatuk.

Mérleg

Uralkodó bolygója, a Vénusz ma jegyet vált, és belép a Vízöntőbe. Ennek hatására jókedvűnek és energikusnak érezheti magát, sőt olyan dolgokba is belefoghat, amelyeket máskor talán nem mert volna megpróbálni. Ismerkedésre, randira is tökéletes ez a nap.