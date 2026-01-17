Ezekre a csillagjegyekre ma rátalálhat a szerelem
A Kos plusz bevételhez juthat, a Skorpió érdekes hírt kap. Több csillagjegy szülöttére pedig rátalálhat a szerelem.
A Szűzre kellemes párkapcsolati változás vár, a Mérleg számára ismerkedésre, randira is tökéletes ez a nap, míg a szingli Vízöntő életébe beléphet egy új személy... Ezen a szombaton több csillagjegy szülöttére is rátalálhat a szerelem.
Napi horoszkóp – 2026. január 17., szombat: több csillagjegyre is rátalálhat ma a szerelem
Kos
A Vénusz ma belép a Vízöntő jegyébe, és ez kifejezetten kedvező hatással lesz önre. A mai nap plusz bevételt, új ismeretséget vagy egy olyan véletlen eseményt hozhat, amely pozitív irányba mozdítja el az ügyeit.
Bika
Uralkodó bolygója, a Vénusz ma különösen erős hatást fejt ki. Olyan erő birtokában van, amellyel szinte bármit megvalósíthat, amit csak szeretne. Főként a magánéletében kedvező ez az időszak, így ha már egy ideje fontolgat valamit, most jött el az ideje a lépésnek vagy a kezdeményezésnek.
Ikrek
A Vénusz jegyváltása rendkívül kedvező önnek. Inspiráló hatások érik, tele lesz új elképzelésekkel és jobbnál jobb tervekkel. A döntéseket érdemes holnapra halasztania, amikor az elméje lecsendesedik, és az új benyomások is letisztulnak.
Rák
Az égen csupa kedvező fényszög látható, ugyanakkor a nap meglehetősen intenzív lehet az ön számára. Elképzelhető, hogy maga sem érti az érzelmi hullámzást, amely most zajlik önben. Próbálja tudatosan csillapítani ezt az állapotot. Minden, ami a föld elemhez kapcsolódik, kifejezetten jótékony hatású lehet.
Oroszlán
Ha figyelmes, egyértelművé válhat ön számára, hogy a környezetében zajló események hamarosan pozitív fordulatot vesznek. Ezt egy információ vagy konkrét esemény is megerősítheti. Ma végre színesben látja maga körül a világot, hiszen pénzügyi és családi téren is kedvezően alakulnak az ügyei.
Szűz
A Vízöntő jegyébe lépő Vénusz váratlan, új ismeretséget jelez. Könnyen lehet, hogy egy teljesen idegen személy kelti fel az érdeklődését, vagy egy régi ismerőssel mélyül el most a kapcsolatuk.
Mérleg
Uralkodó bolygója, a Vénusz ma jegyet vált, és belép a Vízöntőbe. Ennek hatására jókedvűnek és energikusnak érezheti magát, sőt olyan dolgokba is belefoghat, amelyeket máskor talán nem mert volna megpróbálni. Ismerkedésre, randira is tökéletes ez a nap.
Skorpió
Szombaton egy beszélgetés során érdekes összefüggésekre jöhet rá. Egy hír vagy akár egy pletyka teljesen átírhatja azt, amit egy fontos, aktuális témáról gondolt. Érdemes rugalmasan és nyitottan viszonyulnia mindenhez.
Nyilas
A Vénusz jegyváltásakor különösen érdemes figyelnie a megjelenésére és a környezetére. Jó esély van rá, hogy fontos találkozója vagy vendége lesz, és most kifejezetten számíthat a jó benyomás. Egy lehetséges ajánlat is felmerülhet valamivel kapcsolatban.
Bak
A holnapi újhold hatása már ma is érezhető. Értékes felismeréseket hozhat érzelmi kérdésekben, mivel most az átlagosnál is érzékenyebben viszonyul másokhoz. Az égi folyamatok kellemes, meghitt estét jeleznek, mély érzésekkel és harmonikus hangulattal.
Vízöntő
A Vénusz belép az ön jegyébe, így a következő hetekben különösen kedvez önnek a szerencse bolygója. Most szinte bármi sikerülhet, amibe belekezd. Már a mai nap is hozhat jó híreket, sőt, szinglik életébe beléphet egy új személy.
Halak
Fontos, hogy kifejezze az érzéseit a másik felé. A mai nap békésnek és harmonikusnak ígérkezik, ezért érdemes emlékeztetnie azokat, akik fontosak az ön számára, arra, mennyire szereti őket. Igen, még akkor is, ha ez látszólag egyértelmű.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre