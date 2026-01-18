Ez a csillagjegy ma megkapja azt a szikrát, amire annyira várt
Napi horoszkóp: 2026. január 18., vasárnap – Egy csillagjegy megkapja a várt szikrát
Kos
Ma tűz elemű jegyben jön létre az újhold. Az újhold idején kedvező változások indulnak el, amelyek segíthetik céljai megvalósítását. A kapcsolataiban is támogatást hoz: ha úgy érezte, hogy nem volt egyensúlyban az, amit adott azzal, amit kapott, most lehetősége nyílik ennek kiegyenlítésére.
Bika
Gyakorlatilag egész januárban úgy érezhette, hogy az ügyei nem haladnak olyan ütemben, ahogy szeretné, és egy szikrára lett volna szüksége a lendülethez. Az Oroszlán újhold most megadja önnek ezt a plusz energiát és beindítja a dolgokat.
Ikrek
Az Oroszlán újhold hatására felpörög, és egy kifejezetten sűrű nap várható. Lesznek, akik csodálják energikusságát, és lesznek olyanok is, akiket ez zavarni fog. Jobban jár, ha elengedi a negatív kritikákat, és a saját dolgaira figyel.
Rák
Az Oroszlán újhold napján váratlan lehetőséget vagy ajánlatot kaphat. Bármilyen vonzónak is tűnik elsőre, érdemes alaposan átgondolnia minden részletet. A legfontosabb, hogy ne döntsön elhamarkodottan.
Oroszlán
Az Oroszlán újholddal nagyon szerencsés időszak veszi kezdetét az ön számára. Vasárnap – és az azt követő napokban – szinte minden sikerülhet, amibe belekezd. Ha bármiben változtatni szeretne, érdemes már ma elindítania, mert most különösen könnyen érhet célt.
Szűz
Az újhold sok kérdést új megvilágításba helyez. Különösen erős intuíciót kap, így tisztán felismerheti, kik közelednek őszintén ön felé, és kiknek vannak hátsó szándékai. Váratlan és nagyon pozitív meglepetés érheti.
Mérleg
Igazán szép, könnyedséget hozó napot jelez a horoszkóp. Érdemes a mai estét szórakozásra és feltöltődésre szánnia. Egy kötetlen beszélgetés során különösen figyelemre méltó információkhoz juthat.
Skorpió
Az Oroszlán újhold nagyon kedvezően hat önre, különösen, hogy a Vízöntő energiák is egyre erősödnek. Olyan átalakító hatásokat érezhet, amelyek akár bizonyos témákkal kapcsolatos véleményét is megváltoztathatják.
Nyilas
Tűz elemben jön létre az újhold, ami különösen erősen hat önre. Ezen a napon minden jól alakulhat, amit eltervez, és joggal érezheti magát elégedettnek. Személyes szinten is fontos, eredményes változásokat hozhat ez az időszak.
Bak
Ma nemcsak az év első újholdja van, hanem több kedvező fényszög is segíti önt. Könnyebben ráláthat a dolgok mélyebb értelmére, és olyan bölcs felismerései lehetnek, amelyek akár a terveit is módosíthatják. Ne ijedjen meg ettől a belső erőtől, hanem hallgasson rá!
Vízöntő
A Vénusz tegnap lépett az ön jegyébe, ezért ma szinte sugárzik, és könnyen a figyelem középpontjába kerül. Használja ezt bölcsen! Ha egyedülálló, most különösen kedvező az ismerkedés időszaka.
Halak
Mély lelki és spirituális felismerések érkezhetnek ma, mintha hirtelen minden a helyére kerülne. Használja ezt a belső bölcsességet arra, hogy átgondolt döntést hozzon egy helyzetben, vagy egyszerűen csak élvezze a pillanatot.
