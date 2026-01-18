Ez a csillagjegy ma megkapja azt a szikrát, amire annyira várt

A szingli Vízöntő ma remekül ismerkedhet, a Bak jobban ráláthat a dolgokra. A Bika csillagjegy szülötte pedig végre megkapja azt a szikrát, amire annyira vágyott 2026-ban!

A Bika csillagjegy szülötte ma megkapja azt a szikrát, amire annyira várt (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. január 18., vasárnap – Egy csillagjegy megkapja a várt szikrát

Kos

Ma tűz elemű jegyben jön létre az újhold. Az újhold idején kedvező változások indulnak el, amelyek segíthetik céljai megvalósítását. A kapcsolataiban is támogatást hoz: ha úgy érezte, hogy nem volt egyensúlyban az, amit adott azzal, amit kapott, most lehetősége nyílik ennek kiegyenlítésére.

Bika

Gyakorlatilag egész januárban úgy érezhette, hogy az ügyei nem haladnak olyan ütemben, ahogy szeretné, és egy szikrára lett volna szüksége a lendülethez. Az Oroszlán újhold most megadja önnek ezt a plusz energiát és beindítja a dolgokat.

Ikrek

Az Oroszlán újhold hatására felpörög, és egy kifejezetten sűrű nap várható. Lesznek, akik csodálják energikusságát, és lesznek olyanok is, akiket ez zavarni fog. Jobban jár, ha elengedi a negatív kritikákat, és a saját dolgaira figyel.

Rák

Az Oroszlán újhold napján váratlan lehetőséget vagy ajánlatot kaphat. Bármilyen vonzónak is tűnik elsőre, érdemes alaposan átgondolnia minden részletet. A legfontosabb, hogy ne döntsön elhamarkodottan.

Oroszlán

Az Oroszlán újholddal nagyon szerencsés időszak veszi kezdetét az ön számára. Vasárnap – és az azt követő napokban – szinte minden sikerülhet, amibe belekezd. Ha bármiben változtatni szeretne, érdemes már ma elindítania, mert most különösen könnyen érhet célt.

Szűz

Az újhold sok kérdést új megvilágításba helyez. Különösen erős intuíciót kap, így tisztán felismerheti, kik közelednek őszintén ön felé, és kiknek vannak hátsó szándékai. Váratlan és nagyon pozitív meglepetés érheti.

Mérleg

Igazán szép, könnyedséget hozó napot jelez a horoszkóp. Érdemes a mai estét szórakozásra és feltöltődésre szánnia. Egy kötetlen beszélgetés során különösen figyelemre méltó információkhoz juthat.

Skorpió

Az Oroszlán újhold nagyon kedvezően hat önre, különösen, hogy a Vízöntő energiák is egyre erősödnek. Olyan átalakító hatásokat érezhet, amelyek akár bizonyos témákkal kapcsolatos véleményét is megváltoztathatják.