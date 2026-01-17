RETRO RÁDIÓ

„Láttam az arcán, elképedt az ellenfél edzője” – Magyar csoda a Bajnokok Ligájában

Meghökkent a norvég Storhamar edzője, és volt is miért. Együttese kétszer kikapott a női kézilabda BL-ben a DVSC-től.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.17. 10:00
kézilabda DVSC Szilágyi Zoltán BL

Ha egy magyar női kézilabdacsapat klub- vagy válogatott szinten norvég riválisba botlik, a mieink lemondóan legyintenek. A DVSC azonban a női kézilabda BL-ben üdítő kivétel, hiszen a bajnokok csoportkörében idegenben és otthon egyaránt legyőzte a Storhamart. Tavaly novemberben 30-28-re nyert Norvégiában, szombaton pedig 26-24-re győzött hazai pályán. Mindkettő bravúr a javából, valóságos magyar csoda a BL-ben.

Szilágyi Zoltán szerint elképedt a norvégok edzője a kézilabda BL-ben
Szilágyi Zoltán szerint elképedt a norvégok edzője a kézilabda BL-ben (Fotó: Czinege Melinda)

Parádés norvég-verés a kézilabda BL-ben

Láttam a norvég edzőkolléga, Kenneth Gabrielesen arcán az elképedést, lányainkat dicséri, hogy ötgólos hátrányokból kellett visszakapaszkodniuk. Megtettük, majd múlt szombaton a Hódos Imre csarnokban ismét legyőztük őket. Utóbbi találkozó első félidejében sok hibával játszottunk, ezért a szünetben a lányokra pirítottam, ami hatott. Feljavult a védekezésünk, a norvégok alig jutottak lövőhelyzethez

– nyilatkozta a Metropolnak Szilágyi Zoltán vezetőedző.

A szombati kétgólos Loki-sikerben tevékeny részt vállalt lengyel kapusuk, Adrianna Placzek, aki tavaly nyáron érkezett, méghozzá elég különleges körülmények között.

A 2022 óta nálunk szerepelt francia Catherine Gabriel közölte velem, hogy bár még érvényes a szerződése, a szíve hazahúzza Metzbe. Nem gördítettünk akadályt a távozása elé, kivásárolták, és a helyére szerencsére megszereztük Placzeket. A visszavágón bravúrt halmozott bravúrra, amivel riadóztatta a többieket. Megfelelő mentális erővel a norvég együttesek is verhetők.

Az EHF-mesteredző Szilágyi bevallotta, a kétszeri norvég-verés pályafutása eddigi csúcsa. Abban a BL-csoportban, melyet jelenleg a Győr vezet, a DVSC az ötödik helyezett. Mivel az első hat jut tovább, a negyeddöntőre alapos az esélye. Szilágyival a kispadon a 2023/2024-es kiírásban a Loki eredményesen jött ki a csoportkörből, és ennek újra a küszöbén áll.

 

