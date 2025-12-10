„Mindenkit a sírsás kerülget" - szomorúan értékeltek a magyar lányok a kiesés után

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű világbajnokságot, miután a szerdai negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól, Rotterdamban.

A hetedik helyen végzett a magyar női kézilabda-válogatott a vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt

Tóvizi Petra a meccs után az M4 Sportnak elmondta, tanulni kell ebből a vereségből.

Nehéz megszólalni, csalódottak vagyunk. Nem voltunk elég élesek, görcsössé váltunk, mert nagyon akartuk. Elvitte a fejünket a meccs, olyan dolgokkal foglalkoztunk, amikkel nem kellett volna. Sajnálom, hogy így alakult. Sok labdát eladtunk, ezt keményen megbosszulták. Tanulni kell belőle. Úgy éreztem, van bennünk több

- fogalmazott Tóvizi.

A női kézilabda-válogatott végig nagy nyomás alatt játszott

Janurik Kinga a játékvezetők szerepét is elővette. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is a bírókról beszélt a meccs után.

"Mindenkit a sírsás kerülget, nem szoktunk a bírókkal foglakozni... Az elejétől nagy nyomás volt rajtunk, persze soha nem szabad külső körülményekkel foglalkozni, mint a hazai pálya és a bírok. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült, mert nagyon megérdemeltük volna ezt a győzelmet. Valahogy sose sikerült átbillenteni, a 3-4 gólos különbségnél butaságokat csináltunk" - fogalmazott a kapus.

