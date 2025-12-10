„Mindenkit a sírsás kerülget" - szomorúan értékeltek a magyar lányok a kiesés után
Fájdalmas vereséget szenvedett a magyar női kézilabda-válogatott Hollandia ellen a világbajnokság negyedöntőjében. A magyar lányok csalódottan értékelték a kiesést.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű világbajnokságot, miután a szerdai negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól, Rotterdamban.
Tóvizi Petra a meccs után az M4 Sportnak elmondta, tanulni kell ebből a vereségből.
Nehéz megszólalni, csalódottak vagyunk. Nem voltunk elég élesek, görcsössé váltunk, mert nagyon akartuk. Elvitte a fejünket a meccs, olyan dolgokkal foglalkoztunk, amikkel nem kellett volna. Sajnálom, hogy így alakult. Sok labdát eladtunk, ezt keményen megbosszulták. Tanulni kell belőle. Úgy éreztem, van bennünk több
- fogalmazott Tóvizi.
A női kézilabda-válogatott végig nagy nyomás alatt játszott
Janurik Kinga a játékvezetők szerepét is elővette. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is a bírókról beszélt a meccs után.
"Mindenkit a sírsás kerülget, nem szoktunk a bírókkal foglakozni... Az elejétől nagy nyomás volt rajtunk, persze soha nem szabad külső körülményekkel foglalkozni, mint a hazai pálya és a bírok. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült, mert nagyon megérdemeltük volna ezt a győzelmet. Valahogy sose sikerült átbillenteni, a 3-4 gólos különbségnél butaságokat csináltunk" - fogalmazott a kapus.
